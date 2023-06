Jon Hamm confirme qu’il a presque joué le rôle de Ben Affleck dans Gone Girl

de David Fincher Fille disparue aurait joué Jon Hamm sinon pour les conflits d’horaire qui gênent. Sorti en 2014, Fille disparue a été réalisé par Fincher et écrit par Gillian Flynn, qui est également l’auteur du livre original sur lequel le film est basé. Le film met en vedette Ben Affleck dans le rôle d’un homme qui devient le principal suspect dans la disparition soudaine de sa femme (Rosamund Pike). À sa sortie, il a rapporté plus de 369 millions de dollars au box-office, faisant Fille disparue Le film le plus rentable de Fincher. Il a également remporté de nombreux prix, dont l’Oscar de la meilleure actrice pour Pike, et les critiques ont été plutôt positives, atterrissant à 88% sur Rotten Tomatoes.





Lors d’un récent épisode de Regardez ce qui se passe en direct avec Andy CohenHamm a répondu à la rumeur selon laquelle il était à l’origine pour le rôle principal dans Fille disparue. L’acteur confirme qu’il a failli jouer dans le film, mais le timing n’a finalement pas fonctionné, étant donné les engagements de Hamm envers la série AMC Des hommes fous.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Oui, j’en étais à la toute fin », explique Hamm. « C’était censé être moi, mais nous devions filmer les aventures continues de M. Draper. Parce que le personnage principal de Fille disparue vient de Saint-Louis, alors ils étaient excités.

Hamm est originaire de Saint-Louis, il aurait donc trouvé amusant de revisiter sa ville natale pour tourner le film, mais ce n’était pas censé l’être. Cela dit, Hamm voit également l’humour dans la situation d’Affleck obtenant le rôle après sa sortie, amusé par la façon dont le personnage était fan d’une équipe sportive rivale.

«Et le pauvre Ben, un gars de Boston, a dû porter un chapeau des Cardinals. Il n’en était pas très content », a déclaré Hamm





Est-ce que Gone Girl aura une suite ?

20ième siècle

Hamm peut peut-être encore s’impliquer dans le Fille disparue univers si jamais la suite décolle. Gillian Flynn a taquiné en 2015 qu’elle était prête à poursuivre l’histoire dans un film de suivi, mais cela pourrait prendre « quelques années », en fonction de l’alignement des horaires de tous les acteurs et de l’équipe d’origine. Bien qu’il n’y ait eu aucune mise à jour significative sur la suite potentielle depuis, le film n’est pas en dehors du domaine du possible, étant donné qu’apparemment tous les autres films obtiennent une suite héritée ces jours-ci.

« Il pourrait y avoir une suite à un moment donné si tout le monde est prêt à rassembler le gang, cela pourrait être vraiment amusant dans quelques années », a déclaré Flynn au New York Daily News à l’époque. « Nous pourrions le ramasser et voir ce que ces Dunnes fous sont en train de faire dans quelques années et s’ils s’entendaient – ​​pas bien, je ne pense pas. »

Le temps nous dira si la suite verra le jour. En attendant, si vous voulez revoir le film original, vous pouvez regarder Fille disparue en diffusant le film sur Max.