Jon Hamm a renoncé à 60% de ses aveux, Fletch Paycheck pour aider à financer le film

Si vous mentionnez le nom Fletch à tout cinéphile, alors ils auront au moins une vague idée que c’était le nom d’un personnage joué par Chevy Chase dans une série de films. Cependant, pour tout le monde, cela n’aboutirait probablement qu’à une expression vide. Basé sur les livres de Gregory Mcdonald, le Fletch la série revient maintenant sur grand écran avec Confesser, Fletch, qui met en vedette Jon Hamm dans le rôle-titre. Il semble, cependant, que le film n’aurait peut-être pas été réalisé sans le désir de Hamm de voir à travers la production à tel point qu’il a renoncé à une part massive de ses honoraires pour financer l’entreprise. Le réalisateur Greg Mottola a déclaré UPROXX:

« Bill Block de Miramax est le champion de ce projet depuis le début. Je ne lui reproche rien de la sortie de ce film. Il a essayé tout ce qu’il pouvait essayer. argent, je peux financer entièrement ce film », mais c’était le genre d’argent qui signifierait 27 jours de tournage, ce qui semblait particulièrement difficile. Nous avons donc cherché des partenaires sur le film, et tout le monde a réussi. Tout le monde a dit : « Je Je ne sais pas que ce genre de comédie fonctionne de nos jours. Ils avaient juste une sorte de genre, « Qui est Fletch? Je pense que personne ne s’en soucie plus. » Donc, en gros, ce que nous avons fait, c’est que Jon a reversé 60 % de son salaire au budget. J’ai rendu une partie de mon salaire, pas autant que Jon parce qu’il est plus riche que moi et que j’ai trois enfants. Et nous avons acheté trois jours de tournage supplémentaires. Nous l’avons eu jusqu’à 30 jours à Boston et un jour à Rome. Et nous avons dit, merde, nous sommes fous, nous sommes stupides. Nous allons faire ce film. Et puis Miramax nous a vraiment soutenu, de manière créative. Ils ne nous ont pas combattus sur les personnes que nous voulions caster. »





Confesser, Fletch A reçu très peu de marketing

L’original Fletch a été créée en 1985 et a été un succès auprès des critiques et au box-office, et Chevy Chase a repris son rôle de journaliste du LA Times qui s’est impliqué dans des intrigues comiques de meurtre mystérieux quatre ans plus tard, mais avec beaucoup moins de succès. Maintenant, Hamm assumera le rôle de Chase et fera revivre le personnage pour la troisième fois en trois décennies depuis sa dernière apparition. Cette longue interruption signifiait que le financement du film s’avérait un peu délicat.

Cependant, Confesser, Fletch obtient maintenant une petite diffusion en salles et sera publié simultanément en tant qu’offre de VOD, et même avec cette stratégie peu susceptible de générer de grandes quantités de revenus, il semble qu’une suite soit déjà en cours d’élaboration par Mottola, qui a ajouté qu’il a été embauché par Miramax pour écrire un scénario basé sur un autre livre de la série, Fortune de Fletch. Que nous voyions ou non ce film arriver à la fin de la ligne dépendra probablement grandement de la façon dont Confesser, Fletch se produit le 28 octobre lorsqu’il est diffusé dans certains cinémas, diffusé à la demande et présenté en avant-première sur Showtime.