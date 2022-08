Jon Favreau taquine la rédemption pour The Mandalorian dans la saison 3

Le Mandalorien la saison 3 arrive sur Disney + l’année prochaine, et avec les personnages de Din Djarin et Grogu étant, pour beaucoup, la grâce salvatrice de Le livre de Boba Fett, les fans ne peuvent pas attendre le retour de Pedro Pascal. Les fans ont attendu longtemps pour la troisième saison de la populaire Guerres des étoiles spectacle, près de deux ans se sont écoulés depuis la finale de la saison dernière, mais des travaux sont en cours pour que la prochaine saison continue la solide performance, et selon les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni, cela pourrait donner à Din Djarin une éventuelle rédemption.

Le Mandalorien a récemment perdu son titre de premier album le plus regardé sur Disney + pour Obi Wan Kenobi, mais il se situe toujours au-dessus de toutes les autres séries originales pour les chiffres d’audience globaux et s’est très rarement trompé dans tout ce qu’il a fait. La série a réussi à développer sa propre histoire, tout en intégrant des aspects de l’original Guerres des étoiles films, dont une apparition de Luke Skywalker. Lors de la discussion sur la direction que pourrait prendre la série, Favreau a déclaré au podcast Dagobah Dispatch :

« Eh bien, nous avons établi dans Le Livre de Boba Fett qu’il y avait une opportunité pour le Mandalorien d’être racheté parce qu’il avait transgressé le Credo en retirant son casque, et parmi son groupe de Mandaloriens, c’est quelque chose qui n’est pas autorisé. Maintenant, nous savons qu’il existe d’autres groupes de Mandaloriens où ils ont des ensembles de règles différents. Dans The Clone Wars, nous avons vu avec Dave et aussi avec le personnage que j’ai exprimé que les Mandaloriens sont très différents là-bas. Et donc ces différents groupes se rassemblent et nous allons découvrir… le point de Nexus pour toutes ces communautés, bien sûr, est leur monde d’origine dont ils sont exilés, qui est Mandalore. »

Le Mandalorien aura un changement d’attitude dans la saison 3

Pedro Pascal a récemment parlé à Total Film de la direction que prendra Din Djarin dans la nouvelle saison. Le personnage a subi pas mal de changements au cours des deux dernières saisons, et cela devrait se poursuivre dans la saison 3. Pascal a expliqué :

« S’il entre dans une position de leader, il hésite à le faire. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus intéressant qu’un personnage forcé de découvrir de quoi il est capable et qui il est. Cette partie a été vraiment « , vraiment amusant. De plus, de mon point de vue, il y a tellement de façons de rechercher la tonalité de cela. J’ai juste essayé d’atteindre les subtilités de ce type de développement de personnage. «

Bien qu’aucune date précise n’ait été fixée pour le retour de Le Mandalorien, sa diffusion est actuellement prévue en février 2023, soit deux mois après son créneau habituel de décembre. Cependant, les fans ne devraient pas avoir à attendre trop longtemps après cela pour la quatrième saison, qui est déjà en développement. Saisons 1 & 2 de La Mandalorien, et Le livre de Boba Fett sont disponibles dès maintenant sur Disney+.