Jon Favreau rompt son silence sur la finale de la saison choquante de The Mandalorian

Jon Favreau a rompu son silence lors de la finale choquante de la saison The Mandalorian saison 2. Favreau, qui a créé la série, est toujours choqué d’avoir pu garder un secret majeur sous le couvert pendant plus d’un an, d’autant plus qu’une grande partie de leurs castings de la saison 2 ont fui tôt. Guerres des étoiles les fans savaient que Temuera Morrison allait revenir et que Rosaria Dawson allait incarner Ahsoka Tano, mais rien n’a été officiellement confirmé par Favreau et le reste de l’équipe de l’émission. Il y a des SPOILERS pour The Mandalorian saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

The Mandalorian la saison 2 avait toujours tease que Jedi serait impliqué dans une certaine mesure. Ahsoka Tano a révélé à Din Djarin qu’elle ne pouvait pas entraîner Grogu et qu’un autre Jedi devrait le faire. Cependant, peu de gens s’attendaient à voir une version vieillie de Mark Hamill revenir en tant que l’emblématique Luke Skywalker pour venir emmener bébé Grogu pour sa formation Jedi. Jon Favreau explique comment ils ont pu garder secrète l’apparence de Hamill dans la série.

« Nous avons commencé toute la série avec la révélation de Baby Yoda – avec la révélation de Grogu – c’était un secret dont tout le monde était vraiment époustouflé. Et puis le tout dernier épisode avec Mark Hamill sur le tournage et nous utilisons la technologie dont nous disposions pour le vieillir et essayer de le faire ressembler autant qu’il le faisait dans les vieux films. «

Bien que Jon Favreau et son équipe aient pu garder secrète l’apparence de Luke Skywalker, cela ne signifie pas que c’était facile. «C’était très délicat car il est très difficile de garder un secret de nos jours, surtout avec Guerres des étoiles parce que les gens sont si curieux à ce sujet « , a déclaré le réalisateur. » Et il y a tellement de gens impliqués dans le processus avec les effets visuels de finition, de fabrication, de tournage, les studios tout. Chaque morceau de casting a fui, et nous étions tellement effrayés jusqu’à ce qu’il soit diffusé que notre camée surprise allait également fuir. « Certains fans avaient émis l’hypothèse que Luke pourrait faire une apparition, mais c’est tout ce qu’il a pu faire.

Mark Hamill a même été choqué qu’ils aient pu garder The Mandalorian saison 2 mettant fin à un secret. Il a dit: « Le fait que nous ayons pu garder mon implication secrète pendant plus d’un an sans fuite n’est rien de moins qu’un miracle. Un vrai triomphe pour les spoilers du monde entier! » Maintenant, The Mandalorian la saison 3 va avoir beaucoup à vivre en ce qui concerne la direction de l’histoire après cela. Ajouter un défi supplémentaire à cela est la quantité folle de Guerres des étoiles matériel connexe que Disney + a en route.

Pour les fans qui sont restés dans le passé The Mandalorian crédits de la saison 2, Jon Favreau et Dave Filoni ont ajouté une annonce spéciale de bonus. Nous avons eu droit à un visuel de Boba Fett et Fennec Chand revisitant l’ancien palais de Jabba le Hutt sur Tatooine, où ils l’ont apparemment repris. Il a ensuite été annoncé que Le livre de Boba Fett sera présenté en première sur Disney + en décembre, ce qui signifie que l’attente sera un peu plus longue The Mandalorian saison 3. Vous pouvez consulter l’interview de Jon Favreau ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Good Morning America.

Le fait que nous ayons pu garder mon implication secrète pendant plus d’un an sans fuite n’est rien de moins qu’un miracle. Un vrai triomphe pour les spoilers du monde entier!#LooseLipsSinkStarships#STFUpic.twitter.com/TOBqlXYyHN – Mark Hamill (@HamillHimself) 19 décembre 2020

