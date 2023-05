Jon Favreau et Kevin Feige expliquent pourquoi le MCU devrait être différent de Marvel Comics

Le MCU a 15 ans et au cours de la dernière décennie et demie, il y a eu des hauts et des bas. De nombreux changements ont également été apportés aux personnages extraits des pages de décennies de Marvel Comics, notamment l’échange de race, de sexe et de scénarios pour répondre aux besoins du monde cinématographique et à l’histoire qu’il veut raconter. Kévin Feige a récemment discuté de l’origine du MCU tout en parlant avec Jon Favreau à propos de la sortie d’Iron Man, et la paire a expliqué pourquoi il est juste que le MCU ne soit pas exactement ce que certaines personnes attendent sur la base des bandes dessinées.





« Ce qui est incroyable, c’est qu’il y a beaucoup de marge de manœuvre parce qu’il y a tellement de versions différentes de personnages différents, il y a différents écrivains qui sont venus et différents artistes et chacun a une époque. Il y a donc beaucoup à tirer, mais cela impose également beaucoup de responsabilité à l’équipe, que ce soit les scénaristes, les réalisateurs ou les producteurs qui essaient de trouver comment aligner tout cela d’une manière qui soit acceptable pour un public de cinéma. Ensuite, vous avez deux publics de cinéma, parce que vous avez le public de cinéma occasionnel qui veut juste venir passer un bon moment, puis vous avez les gens qui le savent mieux que vous et comment le faites-vous fonctionner pour les deux, et c’est très délicat.

Le MCU a souvent été critiqué pour avoir apporté des modifications au matériel source.

De nombreux fans de Marvel signaleront instantanément toute modification apportée aux versions classiques des personnages lors de leur adaptation au MCU. Cependant, comme l’ont dit Favreau et Feige, certains personnages sont apparus dans des dizaines de styles, de scénarios différents et, dans certains cas, avec des histoires d’origine différentes au cours des dernières décennies. Les histoires qui se sont réunies pour former la base de la saga Infinity étaient beaucoup plus vastes et comportaient des dizaines de personnages qui n’ont même pas encore été vus dans le MCU, et d’autres comme Adam Warlock qui figuraient en grande partie dans les histoires d’Infinity War, mais n’a que s’est maintenant présenté sous une forme très différente dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Si vous revenez dans l’histoire de Marvel Comics, aucun personnage n’a eu une seule histoire linéaire depuis sa première apparition jusqu’à nos jours, et dans de nombreux cas, les sexes et les races ont été échangés plusieurs fois sur la page bien avant qu’elle ne soit fait à l’écran. Nul doute qu’il y aura de nombreux autres changements à venir au fur et à mesure que l’histoire en cours se développera. Guerres secrètesqui a lui-même eu plusieurs itérations dans l’histoire de Marvel Comics.

Lorsqu’il s’agit de plaire à tous les publics et critiques, il y a très peu de films qui peuvent réussir à faire des miracles, mais tant que le MCU continue de tirer un total décent au box-office, le reste devient hors de propos. Sera-t-il à nouveau aussi grand qu’Endgame ? Il nous reste encore quelques années à attendre pour le savoir.