Jon Favreau du Mandalorian défend les changements apportés au personnage de Boba Fett

En plus d’être la force créatrice derrière la caméra sur de nombreux films populaires tels que Iron Man, le livre de la jungle et Elfe, Jon Favreau est devenu l’un des rouages ​​les plus intégraux du récent film de Lucasfilm. Guerres des étoiles succès sur Disney+. Ayant créé Le Mandalorien, il n’était pas surprenant que Favreau soit également impliqué dans le retour du chasseur de primes préféré des fans, Boba Fett. Cependant, Le Livre de Boba Fett, qui a fait ses débuts en décembre 2021, n’a pas tout à fait reçu les éloges universels de Le Mandalorienavec de nombreuses critiques visant les changements apportés au personnage par rapport à son rôle original de méchant dans le Saga Star Wars.

Boba Fett a été vu pour la dernière fois en Le retour du Jedi, car il a apparemment été envoyé à la mort dans la fosse de Sarlacc à la suite d’une brève altercation avec Han Solo. Cependant, comme révélé dans Le Mandalorienla deuxième saison de Fett, Fett a survécu à sa mort présumée et son retour s’est ensuite poursuivi dans Le livre de Boba Fett. Dans une interview avec Vanity Fair, Favreau a comparé la nouvelle version de Boba Fett aux changements apportés au personnage de Don Corleaone dans Le parrain films, tout en rappelant la comparaison du coproducteur Robert Rodriguez entre le chasseur de primes et Conan le barbare. Il a dit:

« Vous pensez à Don Corleone. Il y a énormément de retenue parce qu’il sait que pour être durable, il doit y avoir [peace.] Vous ne réussissez pas tant qu’il n’y a pas d’équilibre politique, parce que si vous continuez à vous ennuyer, personne ne gagne. Vous pensez à ce qui est interdit. Don Corleone ne faisait pas que tout faire pour se remplir les poches alors qu’il entrait plus tard dans sa carrière. Vous regardez De Niro, dans les flashbacks de The Godfather: Part II, alors qu’il marche dans les rues. Il est considéré comme quelqu’un qui crée réellement, quelqu’un que les gens respectent à cause de la façon dont il se comporte. Il existe de nombreuses façons de diriger un empire. Il y a la façon Sonny Corleone, il y a la façon Michael Corleone et puis il y a la façon Vito Corleone. Nous parlions à Robert de Conan. Conan commence comme un jeune guerrier, puis vieillit à travers les livres jusqu’à ce qu’il soit Conan le roi. Alors, en quoi Boba, le seigneur du crime, sera-t-il différent, sachant ce qu’il sait, de ce qu’il aurait été quand il était plus jeune ? Je pense qu’il est juste sage. … C’est aussi un personnage beaucoup plus âgé parce que maintenant nous recherchons la trilogie originale. Il est à un moment différent de sa vie, ayant vécu ce que nous avions vu dans tous les films précédents.

Tandis que Le livre de Boba Fett était considérée comme une série limitée et, dans de nombreux cas, était référencée comme « Le Mandalorien Saison 2.5″, cela ne veut pas dire que nous avons encore vu le dernier chasseur de primes. Bien qu’il y ait un croisement évident avec Le Mandalorienqui pourrait continuer dans la série dirigée par Pedro Pascal à son retour, il y a aussi d’autres séries interconnectées à venir comme Ahsoka cela pourrait également avoir un rôle pour Fett à jouer en eux.

Alors que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a clairement indiqué récemment qu’il y aurait une grande résurgence à venir Guerres des étoiles films de cinéma, cela ne signifie pas que nous verrons un quelconque ralentissement dans la production des émissions Disney +. Avec Obi-Wan Kenobi prévu pour la première dans un peu plus d’une semaine comme l’un des plus attendus Guerres des étoiles projets jamais, il y a beaucoup plus à venir de la galaxie lointaine, très lointaine dans un avenir proche, proche.





