Jon Favreau a dévoilé le mystère du livre de Boba Fett sur Disney +

The Mandalorian est le succès retentissant de Disney + depuis son lancement en novembre 2019. La série a atteint tellement d’audiences au cours de ses deux saisons que l’empire du divertissement ne veut pas manquer la vague. Il a lancé six nouvelles séries et dans les dernières heures, une autre a été confirmée: Le livre de Boba Fett.

Jon Favreau a dévoilé le grand mystère qui a enveloppé le générique du dernier épisode diffusé vendredi dernier. Là, il a été annoncé qu’un spin-off à propos du personnage créé par George Lucas sortira en décembre 2021, bien qu’aucun autre détail n’ait été donné. Dans une interview avec Good Morning America, Le showrunner Mandalorian a expliqué de quoi il s’agissait.

Disney Plus: Jon Favreau a déclaré que le livre de Boba Fett serait une série

« Le livre de Boba Fett sera une série distincte de la saison 3 de The Mandalorian. Nous ne l’avons pas dit dans les publicités, mais nous avons commencé à produire The Book of Boba Fett à la fin de The Mandalorian, nous retrouverons le personnage que tout le monde connaît et aime. Il y a beaucoup de contenu Star Wars en production, je pense qu’ils ont annoncé 10 projets, mais ce sera 11 « , il a exprimé et a donné la bonne nouvelle pour les fans.

Dans le même temps, Disney + a publié une déclaration officielle et a annoncé les protagonistes du programme. Temuera Morrison (Boba Fett) et Ming-Na Wen (Fennec Shand) sera au centre de la scène de la nouvelle production Star Wars sur le service de streaming. Les deux acteurs ont déjà participé à The Mandalorian et respecteront leurs personnages. Dave Feloni et Robert Rodríguez produiront également.

« Nous ne voulions pas anticiper la surprise lors de la grande annonce de Kathleen Kennedy avec tous les spectacles, alors ils m’ont laissé garder le secret »Favreau a parlé de la façon dont il a choisi d’en faire la publicité. Le livre de Boba Fett rejoint les six séries Star Wars déjà confirmées que Disney + aura en 2021 et 2022.