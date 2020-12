Jon ‘Brodie Lee’ Huber meurt, le lutteur de la WWE et de l’AEW avait 41 ans

Une très triste nouvelle secoue le monde de la lutte professionnelle ce week-end, alors que la star de l’AEW Jon « Brodie Lee » Huber est décédée. Avant ses débuts à AEW plus tôt cette année, Huber a concouru pendant plusieurs années en tant que Luke Harper de la famille Wyatt et est très bien connu des fans des deux sociétés. Samedi, la femme de Huber, Amanda, a révélé que le lutteur était décédé à l’âge de 41 ans d’un problème pulmonaire apparent non lié à Covid.

«Ma meilleure amie est décédée aujourd’hui», écrit Amanda sur Instagram. «Je n’ai jamais voulu écrire ces mots. Mon cœur est brisé. Le monde le voyait comme l’incroyable @brodielee (fka Luke Harper) mais il était mon meilleur ami, mon mari et le plus grand père que vous ayez jamais rencontré. Pas de mots peut exprimer l’amour que je ressens ou à quel point je suis brisé en ce moment. Il est décédé entouré d’êtres chers après une bataille acharnée contre un problème pulmonaire non lié à Covid. La @mayoclinic est littéralement la meilleure équipe de médecins et d’infirmières au monde qui a entouré moi avec un amour constant. «

Jon Huber est né le 16 décembre 1979 à Rochester, New York. Il a participé à la lutte dans l’arrière-cour en tant que jeune homme avant de faire ses débuts professionnels à Roc City Wrestling en 2003. Au départ, il a lutté sous un masque aux côtés de son frère réel, avec les deux connus sous le nom de Huberboys. Peu de temps après, il démasquerait et commencerait à jouer le rôle de Brodie Lee dans diverses promotions de lutte indépendante.

Après des années sur le circuit indépendant, Huber est finalement arrivé à la WWE en 2012 en tant que « premier fils » de la famille Wyatt, une écurie dirigée par Bray « The Fiend » Wyatt. Maintenant appelé Luke Harper, Huber s’est fréquemment associé au «deuxième fils» du groupe, Erick Rowan, en tant qu’équipe dominante. Après s’être séparé du groupe et avoir concouru en tant que star du simple, Huber remporterait le championnat Intercontinental de la société en 2014 en battant Dolph Ziggler. Il avait plus tard remporté le WWE SmackDown Tag Team Championship aux côtés de Wyatt et Randy Orton et à nouveau avec Rowan après s’être réuni en équipe.

Suite à la nouvelle du décès de Huber, Wyatt a publié un message d’hommage émotionnel sur Instagram. En partie, le message se lit comme suit: « Tu étais mon meilleur ami. Mon frère, mon partenaire, mon Terry Gordy. Nous avons changé tout ce jeu parce que nous avons refusé de le faire de quelque façon que ce soit, mais à NOTRE façon. Nous étions toujours à notre meilleur quand nous étions une équipe, je pense que nous le savions tous les deux. Nous nous sommes battus comme des frères parce que nous l’étions. Je suis tellement énervé. Ce n’est pas comme ça que c’était censé être, c’était censé être nous gros, chauves et inutiles à gérer les spots Wyatt Family dans les gymnases des lycées dans nos années 70. «

Huber a fait ses débuts dans l’organisation de lutte AEW: Toutes les luttes d’élite en mars 2020 après sa sortie de la WWE. Revenant à son nom de bague Brodie Lee, le lutteur est entré dans la société avec une séquence sans défaite, aboutissant à un match de championnat du monde AEW contre Jon Moxley. Bien qu’il ait manqué, Huber battait Cody pour le championnat AEW TNT. Il abandonnerait le titre à Cody dans ce qui deviendrait son dernier match en octobre, avec une blessure non divulguée qui le retirait de la télévision.

S’adressant à Twitter, Cody s’est adressé au décès de Huber. Il écrit: « Mon cœur est frappé par la perte de Brodie Lee. Il était évident qu’il était un athlète et un conteur extrêmement doué, et son don au-delà de cela était de vous mettre au défi et il a placé la barre très haut. Lors de la première rencontre de quelqu’un avec lui. … c’était encore plus évident qu’il était un père de famille et un être humain de première classe. «

Il ajoute: « Je dois partager son dernier numéro … Je dois avoir son dernier match. C’est un honneur et un privilège et une expérience si férocement humiliante. Merci » Big Rig « . Nous vous honorerons, vous et votre famille. «

Avec Amanda, les survivants de Huber comprennent deux jeunes fils. Nos pensées vont à eux ainsi qu’au reste de la famille et des amis de Huber en cette période difficile. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient d’Amanda Huber sur Instagram.

Sujets: WWE, Avis de décès