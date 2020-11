Jon Bon Jovi veut reprendre la route dans un clip IG pensif

Jon Bon Jovi a révélé son désir de reprendre la route et de faire la tournée dans une nouvelle vidéo Instagram songeuse. Le rockeur a annulé les spectacles de son groupe à travers les États-Unis peu de temps après que la pandémie de coronavirus s’est emparée du pays en mars de cette année. Les fans semblaient être d’accord avec la plainte du musicien dans la section commentaires de la part.

«Je souhaite que ce soit l’heure de la tournée! Mais merci de rester en contact avec nous via le fan club et sur Instagram », a publié un abonné.

«Tu nous manques aussi, tellement!» a réclamé un deuxième fan.

«Vous êtes mon petit ami imaginaire depuis 34 ans, j’ai hâte de vous revoir en tournée», a écrit un troisième utilisateur d’Instagram.

« Je crois que Jon est épuisé d’être à la maison, alors qu’il a commencé à rêver de tournées », a déclaré un quatrième fan.

Dans la part, Jon portait des chaussettes de couleur foncée avec le nom et le logo de Bon Jovi dessus.

Il s’assit sur un canapé moelleux de couleur or qui était placé contre un mur dans une palette de couleurs similaire. Sous ses pieds, un tapis était visible qui avait des détails bruns et dorés dessus avec un motif qui ressemblait à une ancre. À la gauche de Jon se trouvait une table de bout en bois plus foncé avec une lampe au-dessus.

Jon posa ses pieds sur une table basse devant lui qui avait un ton orange.

Il a joué un morceau sur une guitare acoustique. Jon n’a pas regardé directement la caméra pendant qu’il jouait. Il paraissait plongé dans ses pensées.

L’icône du rock and roll portait une chemise noire à manches longues dans le clip vidéo. Cela a été associé à un jean bleu.

Ses cheveux poivre et sel étaient peignés directement sur ses oreilles et le devant était brossé sur le côté gauche de son visage.

Juste une semaine plus tôt, Jon avait offert à ses abonnés Instagram un extrait d’une interview avec DJ Khaled pour son podcast. Le premier comme vu ici. Il s’est souvenu d’un moment où il a réalisé à quel point il voulait que l’image de son groupe soit représentée dans l’entreprise lors de la sortie de leur album révolutionnaire. Glissant lorsqu’il est mouillé en 1986. La maison de disques avait envoyé à Jon une copie de ce à quoi ressemblerait la pochette originale, une fille dans un t-shirt mouillé qui portait le nom du disque dessus. Il savait qu’il ne voulait pas que sa musique soit vendue de cette manière, alors lui et le photographe d’origine sont allés dans un studio d’enregistrement et ont pris un sac poubelle noir et l’ont mouillé. Avec ses doigts, il écrivit le nom de l’album qui se vendra à plus de 12 millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis.