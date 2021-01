Jon Bernthal reviendra en tant que punisseur dans son propre film ou émission de télévision MCU?

Préparez votre serveur de sel, car certaines sources ont commencé à suggérer que Marvel cherche à ramener Le punisseur, le studio voudrait que le rôle du justicier impitoyable soit à nouveau joué par Jon Bernthal. Ces sources affirment qu’il y a un « nouveau projet Punisher en préparation avec le même acteur de Netflix », bien que tous les autres détails restent étrangement rares pour le moment.

On ne sait pas si ce prétendu projet serait pour le grand ou le petit écran, mais il est intéressant de noter que cela ressemble à Le punisseur serait avoir sa propre sortie, plutôt que le personnage intégré dans l’histoire de quelqu’un d’autre.

Bien qu’il ne s’agisse là que d’une rumeur pour le moment, elle suit avec d’autres nouvelles récentes selon lesquelles Charlie Cox et Krysten Ritter seront bientôt introduits dans le MCU, reprenant les rôles de Daredevil et Jessica Jones de leurs émissions Netflix respectives. Selon un nouveau rapport, Charlie Cox a de nouveau enfilé le costume rouge comme Daredevil pour la prochaine suite de Marvel, Spider-Man 3, pour un caméo récemment enveloppé. Ritter serait de retour en tant que détective privé Jessica Jones pour la série Disney +, She-Hulk, le personnage faisant sans aucun doute équipe avec l’avocat titulaire surpuissant pour aider dans une affaire.

Bien sûr, rien de tout cela n’a été officiellement confirmé, mais ce serait un moyen simple et astucieux de ramener les personnages dans la mêlée. Le public et les critiques ont répondu très favorablement au casting de chacune de ces icônes bien-aimées de Marvel, beaucoup espérant que ce serait le plan du studio après l’annulation des émissions Marvel Netflix.

Depuis les goûts de Le punisseur et Daredevil a pris fin, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a été bombardé de questions quant à savoir si le public verra un jour ces itérations rejoindre le MCU. Bien qu’il soit souvent plutôt prudent, Feige s’use progressivement et a récemment fourni la mise à jour la plus prometteuse à ce jour. «Tout est au tableau», a-t-il déclaré en réponse à la question de savoir si Marvel avait l’intention de ramener les personnages. « C’est l’une des choses amusantes à propos des bandes dessinées, c’est que les personnages apparaissaient et disparaissaient et allaient et venaient. Tout cela est une inspiration pour l’avenir. Il y a de grands personnages et acteurs de ces séries. »

Pour ce qui est de Jon Bernthal, il a déjà déclaré dans le passé qu’il était plus que prêt à revenir comme Le punisseur; «C’est incroyablement humiliant de voir à quel point les gens ont répondu à cette version de Frank, et je ne peux pas vous dire à quel point cela compte pour moi parce qu’il compte tellement pour moi. Il est dans mon sang, il est dans mes os … Donc il ne s’agit pas de savoir si nous le faisons, il s’agit de bien faire les choses et de faire la version que les fans méritent vraiment. Nous verrons. Je veux dire, toutes ces décisions sont prises dans des salles dans lesquelles je ne suis pas invité … Mais Frank’s toujours là, il fait toujours partie de moi. «

Malgré le manque de super pouvoirs et au lieu d’être vraiment très doué pour tuer des gens, Le punisseur reste l’un des personnages les plus populaires de Marvel. Suite à l’annulation surprise de la série Netflix en 2019, les fans se demandent quand ils verront l’anti-héros ensuite. Selon certaines sources, l’accord entre le géant du streaming et Marvel stipule que ce dernier ne toucherait pas Le punisseur depuis environ deux ans, et nous sommes maintenant un peu plus à mi-chemin, ce qui signifie que le studio peut commencer à réfléchir à ce qu’il faut faire lorsque le contrat est en place. Cependant, si cette nouvelle rumeur s’avère vraie, ils y ont déjà beaucoup réfléchi …

Cela nous vient de Giant Freakin Robot.

Sujets: The Punisher, Disney