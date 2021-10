Jon Bernthal révèle s’il aimerait jouer à Wolverine

L’achat de 20th Century Fox par Disney a donné lieu à diverses spéculations sur l’avenir de la saga « X-Men » sur grand écran et sur la question de savoir si cela signifiait que les mutants seraient intégrés dans le MCU, une tâche qui semble vraiment compliquée compte tenu du fait que, à eux seuls, ces personnages représentent tout un univers narratif avec des centaines d’histoires et d’origines.

De plus, après le départ de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, qu’il interprète sur grand écran depuis plus de 17 ans, quelques noms de candidats possibles pour prendre son poste ont commencé à émerger sur internet. L’un d’eux est Jon Bernthal, qui a déjà fait partie de l’univers Marvel par le passé.

Bernthal a acquis une grande notoriété lorsqu’il est apparu en tant que personnage secondaire dans la série Netflix « Daredevil », dans le rôle de Frank Castle, mieux connu sous son surnom de « The Punisher », qui après avoir pris sa revanche contre ceux qui ont assassiné sa famille, découvre une conspiration beaucoup plus vaste et plus dangereuse dont les responsables faisaient partie.

Lors d’une récente conversation avec Forbes, Bernthal a été interrogé sur les spéculations le désignant comme le prochain Wolverine. Cependant, l’acteur assure qu’il n’est pas intéressé à jouer un autre personnage de l’univers Marvel à moins qu’il ne s’agisse du même Frank Castle, notant que ses critères lors du choix d’un nouveau projet sont de savoir qui est le réalisateur, les acteurs impliqués et si le scénario l’émeut suffisamment.

« Je comprends, je comprends les questions de Marvel. Vous les faites parce que c’est super important pour beaucoup de gens, des gens qui aiment ces personnages et je peux le comprendre et le recevoir avec un respect absolu. Ce que je vais vous répéter, c’est que Frank Castle est dans mes os. Frank Castle est dans mes os », a noté Bernthal.

Jon Berthal révèle qu’en tant que père et mari, il peut comprendre la perte du personnage de son histoire, un élément qui est au cœur de son développement, ainsi qu’exprimer son respect pour la communauté militaire et les personnes pour qui le caractère cela signifie beaucoup pour eux. « Au-delà, quoi qu’il en soit, je le jugerai au fur et à mesure et je serai reconnaissant de tout », conclut-il.

Jusqu’à présent, que la représentation de Bernthal en tant que « The Punisher » dans la série Netflix soit canonique dans le développement du MCU, c’est quelque chose qui n’a pas encore été confirmé par les dirigeants de Marvel Studios, qui sont toujours aux prises avec les demandes de retour des fans. à des personnages comme Jessica Jones ou Daredevil lui-même, qui fera certainement une apparition dans « Spider-Man: No Way Home ».