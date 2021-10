Jon Bernthal n’exclura pas de jouer à Wolverine mais ressusciterait plutôt le Punisher

Depuis l’annulation de Netflix Le punisseur en 2019, tout le monde se demande (et espère) que l’acteur Jon Bernthal sera ramené dans la mêlée Marvel. Mais, si le studio avait des plans alternatifs pour Frank Castle, Bernthal envisagerait-il de jouer un personnage entièrement différent, peut-être même le long casting de fans Carcajou? Bien qu’il ne l’exclue pas, Bernthal indique assez clairement que, même s’il envisagerait de regarder des scripts pour d’autres projets Marvel, il a à cœur de revêtir à nouveau le gilet orné de crânes de Le punisseur.

« Écoutez, les critères selon lesquels je décide en quelque sorte de ce que je vais faire ensuite sont : est-ce que le scénario m’émeut ?, Avec qui est-ce que je travaille ? Je vais garder ça pour aller de l’avant, peu importe ce que c’est. Je comprends, je comprends que le merveille questions, vous posez ces questions parce que c’est très important pour beaucoup de gens ; les gens aiment ces personnages et je comprends cela et j’y viens avec un respect absolu. Ce que je vais vous dire encore une fois, c’est que Frank Castle est dans mes os. Frank Castle est dans mes os. »

Présenté en tant que justicier Marvel bien-aimé dans la première saison de Netflix casse-cou, Jon Bernthal s’est avéré être un casting aussi parfait que Frank Castle qu’il n’est pas étonnant que l’acteur veuille si désespérément revenir au rôle à l’avenir. Bien qu’il ferait sans doute un excellent Logan si Marvel décidait d’aller dans cette direction, en fin de compte, Bernthal pense simplement qu’il peut sympathiser beaucoup plus avec le château de Frank en deuil qu’avec le mutant torturé.

« Au-delà de tout, je suis un père et je suis un mari et le noyau de Frank est ce qui se passerait si quelqu’un me les enlevait; quelque chose que je comprends, quelque chose avec lequel je sympathise. Et j’ai une profonde, profonde révérence pour la communauté militaire et j’ai un profond respect pour les gens pour qui ce personnage est si important. «

Actuellement, nous n’avons aucune idée de ce que Marvel prévoit de faire avec des gens comme Le punisseur, casse-cou, et Jessica Jones, mais des rumeurs ont récemment circulé selon lesquelles le studio espère revenir au casting tout en soumettant les personnages à ce qui a été décrit comme un « redémarrage en douceur ».

Pendant ce temps, Bernthal semble être aussi dans le noir que les fans concernant le retour de Punisher en disant: « Vous savez, nous verrons », lorsqu’on lui a demandé s’il serait de retour. « Je veux dire, honnêtement, je n’y pense pas beaucoup. Je suis vraiment heureux – écoutez, nous sommes tous extrêmement bénis de faire cela. Je peux dire pour les autres gars avec qui vous parlez en tant que eh bien, nous aimons vraiment cela. Nous aimons vraiment faire cela. Nous y travaillons dur, nous soutenons nos familles par cela, à travers cela, mais nous ne perdons jamais le contact à quel point nous sommes reconnaissants d’être dans la position que nous sommes que nous obtenons faire ça pour gagner ma vie. J’aime faire ça. J’aime travailler avec des gens que je respecte et aime vraiment et admire et avec qui je fais des trucs. Ce genre de projet est précisément, c’est exactement le genre de choses que je veux faire. Donc, tout ce qui vient, vous savez, un peu plus tard, vient. Mais c’est quelque chose qui vaut vraiment la peine d’être célébré. » Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Forbes.

Sujets : Le Punisher, Wolverine