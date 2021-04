Jon Bernthal «  horrifié  » et «  dégoûté  » par les émeutiers du Capitole portant le logo Punisher

Punisher L’acteur Jon Bernthal a déclaré qu’il avait été horrifié quand il a vu des émeutiers du Capitole porter le logo de son personnage plus tôt cette année.

L’image a été arborée par de nombreuses personnes lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole, le logo du crâne étant même repéré sur les drapeaux américains portés par les personnes impliquées.

Crédit: PA

Bernthal, qui a joué le rôle de Frank Castle / The Punisher dans la série Netflix entre 2017 et 2019, a déclaré au podcast de l’Independent American qu’il était « dégoûté » et « horrifié » quand il a vu le logo lors de l’émeute.

S’exprimant sur le podcast plus tôt cette année, il a déclaré: « Comment les gens auraient pu aller et faire ce qu’ils ont fait ce jour-là est quelque chose que je ne peux pas comprendre, et le fait que ce symbole soit lié à cela est quelque chose qui Je suis horrifié et dégoûté. «

Il a poursuivi en disant: «Tout est question d’agitation de drapeau, de rhétorique et de taureaux ***.

«Je crois vraiment que les gens qui ont marché, les gens qui ont réellement combattu, les gens qui se sont réellement sacrifiés, les gens qui ont vraiment perdu – vous savez, c’est vraiment ce que signifie ce symbole.

Crédit: PA

«Et je pense que les gens qui ont été dans cette vallée comprennent que c’est une question de proximité – il s’agit de se rassembler, pas de se séparer.

« Et tout ce qui s’est passé le 6 janvier … tout ce qui était question était de semer la discorde et de repousser les gens. » A lire : Judy Blume et Beverly Cleary ne se sont jamais rencontrés - mais ils ont échangé le courrier de leurs fans

Ce n’est pas la première fois que Bernthal condamne ceux qui portaient le crâne de Punisher lors d’émeutes. Peu de temps après l’incident, il s’est adressé à Twitter pour dire que les personnes impliquées « n’avaient rien à voir avec ce que Frank représente ».

Bernthal n’est pas non plus le seul à s’éloigner des émeutiers.

L’auteur de bandes dessinées Garth Ennis, qui a écrit pour Le punisseur en 2000, a déclaré à SyFy: « Les personnes qui portent le logo dans ce contexte se moquent d’elles-mêmes, tout comme les policiers qui l’ont porté pendant l’été.

Je suis d’accord. Beau travail. Ces personnes sont égarées, perdues et effrayées. Ils n’ont rien à voir avec ce que Frank représente ou représente. Grand amour. J. https://t.co/Q4GpaGW3ek

– Jon Bernthal (@jonnybernthal) 12 janvier 2021

«Ce qu’ils veulent en fait, c’est porter un symbole apparemment effrayant sur un T-shirt, jeter leur poids un peu partout, puis rentrer à la maison chez la femme et les enfants et reprendre la vie quotidienne.