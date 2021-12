Jon Bernthal est prêt à revenir en tant que Punisher dans le MCU, mais à une condition

Quand Jon Bernthal a été annoncé comme Frank Castle/The Punisher dans Netflix casse-cou saison 2, personne n’imaginait que la performance explosive de Bernthal deviendrait l’une des meilleures de l’histoire de la télévision. Initialement, il n’y avait pas d’autres plans pour le personnage, mais la représentation convaincante de Jon Bernthal de l’un des anti-héros les plus anciens et les plus grands de Marvel a forcé les créateurs à reconsidérer leur décision. Finalement, Bernthal a repris le rôle dans Netflix Le punisseur, qui a duré deux saisons de 2017 à 2019 avant d’être brutalement annulé. Depuis lors, les droits de tous les personnages Marvel de Netflix sont revenus à Marvel Studios, et les fans ont fait campagne avec véhémence pour relancer les émissions de Netflix.

Jon Bernthal a également exprimé son désir de jouer à nouveau le personnage, mais Marvel n’a pas encore trouvé le moyen d’introduire le Punisher dans le MCU. Bernthal est récemment apparu pour une interview avec The Hollywood Reporter et a discuté de nombreux sujets : ses films à venir, ses antécédents sportifs, ses nombreuses collaborations avec Taylor Sheridan et ses talents d’improvisateur. Mais lorsqu’on lui a demandé de commenter la possibilité d’une version PG-13 de The Punisher dans le MCU, Bernthal a répondu qu’il ne le ferait pas si tel était le cas.

C’est compréhensible, étant donné qu’il a passé quatre ans à jouer le personnage avec un dévouement extrême. Bernthal a même effectué ses propres cascades, subissant d’innombrables blessures dans le processus. Ensuite, il y a le bilan émotionnel que le fait de jouer au Punisher lui a coûté. « Il est vraiment dans mon cœur, mec. Il est vraiment dans mes os », a déclaré Bernthal à propos du personnage. « C’est une route, des ténèbres et une rage qui me font vraiment très peur et m’amènent dans des endroits où j’ai travaillé ces 20 dernières années pour m’éloigner. » Enfin, Bernthal a déclaré qu’il ne jouerait le Punisher que s’il n’était pas dilué pour le MCU.





« J’étais donc vraiment reconnaissant, respectueux et las des endroits où ce rôle m’a emmené et du monde dans lequel je devais vivre. Cela étant dit, c’est là que ce personnage doit être. Il doit y avoir un niveau d’obscurité. Je pense que s’il y a un relâchement de ce personnage, vous ne rendez pas service au personnage, à chaque itération du personnage, à chaque bande dessinée qui l’a précédé et à tous les fans incroyables du personnage. aux gens dans l’armée. Donc, comme je l’ai déjà dit, il ne s’agit pas de savoir si vous faites le personnage; il s’agit de savoir si vous pouvez le faire correctement, et je ne suis intéressé que par le faire correctement. »

Eh bien, c’est la condition de Jon Bernthal pour jouer à nouveau à Punisher – vous le faites bien ou pas du tout. Tandis que casse-cou, Jessica Jones, et Luc Cage pourrait s’intégrer avec le MCU lumineux et joyeux avec quelques ajustements, on ne peut pas en dire autant Le punisseur. Depuis ses débuts en 1974, le Punisher et la violence vont de pair. La trame de fond tragique de Frank Castle et la façon dont il rend brutalement justice ne conviennent tout simplement pas à un visionnage familial. De plus, l’idée d’un justicier prêt à tuer et les méchants tout aussi violents du Punisher justifient une représentation graphique destinée à un public mature. Netflix a très bien utilisé le ton terre-à-terre et graveleux, mais personne ne se serait plaint s’il l’avait monté d’un cran.

En attendant le quatrième épisode de Oeil de faucon pour rendre officiellement le canon Netflix Marvelverse au MCU, assurez-vous de vérifier la fabuleuse performance de Jon Bernthal en tant qu’entraîneur de tennis Rick Macci dans le roi Richard, actuellement en streaming sur HBO Max. Cette nouvelle provient du Hollywood Reporter.





