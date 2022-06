Jon Bernthal a passé des mois à rouler avec la police dans des poursuites à grande vitesse pour se préparer au premier grand rôle télévisé depuis The Punisher

Un synopsis de l’émission, basé sur un livre non romanesque du même nom du journaliste Justin Fenton, dit: « Développé par George Pelecanos et David Simon, et réalisé par Reinaldo Marcus Green, Nous possédons cette ville raconte l’ascension et la chute du groupe de travail sur la trace des armes à feu du département de police de Baltimore et la corruption et l’effondrement moral qui ont frappé une ville américaine dans laquelle les politiques d’interdiction des drogues et d’arrestations massives ont été défendues au détriment du travail réel de la police.