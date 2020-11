Jon Bernthal a de l’espoir pour Punisher Saison 3: Je serai prêt

Jon Bernthal vient de donner aux fans une mise à jour positive sur la possibilité de Le punisseur saison 3. Marvel avait un bon partenariat avec Netflix pendant une poignée d’années, grâce au succès de Daredevil, Jessica Jones, Poing de fer, et Luke Cage. Bien que ces spectacles aient été planifiés dès le début, un spectacle axé sur Frank Castle ne l’était pas. Ce n’est que lorsque les fans et les critiques ont vu Bernthal dans Daredevil, qu’un spectacle autonome a été commandé.

Le punisseur La saison 1 est arrivée en novembre 2017 et est rapidement devenue un favori des fans. Les fans de Marvel Comics étaient enthousiasmés par l’émission et la saison 2, que Netflix a immédiatement annoncées. Cependant, juste après la diffusion de la deuxième saison, il a été annoncé que l’émission était annulée. Comme le reste des émissions Marvel Netflix, il a été supposé que Le punisseur est fait pour de bon. Jon Bernthal ne semble pas penser de cette façon. Il avait ceci à dire à propos d’une possible saison 3.

«C’est incroyablement humiliant à quel point les gens ont répondu à cette version de Frank, et je ne peux pas vous dire à quel point cela compte pour moi parce qu’il compte tellement pour moi. Il est dans mon sang, il est dans mes os … Donc il ne s’agit pas de savoir si nous le faisons, il s’agit de bien faire les choses et de faire la version que les fans méritent vraiment. Nous verrons. Je veux dire, toutes ces décisions sont prises dans des salles dans lesquelles je ne suis pas invité … Mais Frank’s toujours là, il fait toujours partie de moi. Et quand nous recevrons l’appel, je serai prêt, et je ferai tout ce que je peux pour m’assurer que nous le faisons correctement, sinon nous avons gagné » pas du tout. «

Pourrions-nous finir par voir une nouvelle version de Le punisseur sur Disney +? Bien que ce soit quelque chose que beaucoup de fans aimeraient, cela semble peu probable. La série originale est incroyablement violente, et on ne peut pas imaginer que Jon Bernthal tonifierait Frank Castle pour un public familial. Cela étant dit, il y a eu des séquences assez violentes dans Le mandalorien qui ont choqué certains téléspectateurs.

L’auteur de bandes dessinées et co-créateur du Punisher, Gerry Conway, a qualifié la performance de Bernthal de représentation préférée à l’écran du personnage et a déclaré: « Jon Bernthal donne Le punisseur le genre de pathétique qui se cache derrière le dur et j’aime vraiment ça. « Les fans et les critiques sont d’accord et il y a des années maintenant l’espoir que l’acteur atterrirait quelque part dans l’univers cinématographique Marvel. Les commentaires de Bernthal donnent l’impression que tout espoir est pas perdu sur un retour possible à un moment donné.

Le punisseur la saison 3 est quelque chose que beaucoup de fans de Marvel pensaient impossible, alors j’espère Jon Bernthal est juste avec sa vision positive du sujet. Certains ont fait valoir que la saison 2 de l’émission à succès terminait l’arc principal de Frank Castle, il y en a d’autres qui aimeraient le voir maintenant qu’il a adopté le surnom de The Punisher. Quoi qu’il en soit, si quelque chose se produit, ce n’est peut-être qu’après la nouvelle année. Vous pouvez consulter l’intégralité de l’interview de Jon Bernthal ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Geek House Show.

