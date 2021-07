Jolt a besoin d’un peu plus d’étincelles (examen)

Cette semaine, Amazon sort un nouveau film d’action avec Secousse. Alors que Kate Beckinsale apporte le charme et le plaisir, Secousse n’a pas tout à fait l’impact que vous espériez.

J’adore les films d’action loufoques. Ils n’ont pas besoin d’avoir du sens pour être amusants, et en effet leur nature absurde exagérée est une partie importante de son attrait. En tant que tel, j’étais assez impatient d’avoir mes yeux sur Secousse après avoir vu la bande annonce. Cela ressemblait au genre de film d’action loufoque que nous sortirions de Jason Statham ou, eh bien, même de Kate Beckinsale elle-même (je suis une ventouse pour le Monde souterrain films).

Secousse

Dirigé par: Tanya Wexler

Écrit par: Scott Wascha

Avec : Kate Beckinsale, Stanley Tucci, Jai Courtney, Bobby Cannavale, Laverne Cox

Date de sortie: 23 juillet 2021 sur Amazon Prime Video

La notion de Secousse est assez intéressant au départ. Beckinsale incarne Lindy, une femme avec une affliction particulière qu’elle a depuis l’enfance. En raison d’un trouble neurologique rare, Lindy trouve qu’il est presque impossible de contrôler sa rage. Le résultat est des explosions violentes (presque meurtrières), ainsi que des réflexes et une force qui dépassent la portée humaine normale.

Ses parents, incapables d’aider/contrôler Lindy, finissent par l’abandonner, faisant d’elle une pupille du gouvernement. Ses «capacités» uniques attirent bien sûr l’attention du gouvernement, mais même eux ont du mal à trouver un moyen de la garder sous leur coupe. Après des années de vie solitaire et soumise à d’innombrables expériences, Lindy semble avoir enfin trouvé un traitement qui fonctionne.

Grâce à l’utilisation d’un gilet spécialement conçu par le Dr Ivan Munchin (joué par le toujours génial Stanley Tucci), Lindy peut se donner un gros choc électrique en appuyant sur un bouton. Étonnamment, cela fonctionne pour contrôler ses impulsions et se reprendre en main. Bien qu’extrême, cela lui offre la chance de vivre quelque chose qu’elle n’avait jamais eu auparavant : une vie normale.

Eh bien, aussi normal que possible de toute façon. Le résultat est des moments hilarants alors que Lindy visualise la violence qu’elle veut infliger aux autres avant d’utiliser le gilet pour se contrôler. Cela crée des scènes amusantes dans le film qui apportent à la fois de l’action et de l’humour supplémentaires à des séquences par ailleurs «normales».

Dans le cadre de sa thérapie avec le Dr Munchin, Lindy accepte d’essayer de sortir avec quelqu’un (quelque chose qu’elle n’a jamais vraiment pu faire sans craindre de blesser quelqu’un). Là, elle rencontre Justin (Jai Courtney), un homme qui parvient à capter son attention et lui donne l’espoir qu’il y a une chance pour la vie, et l’amour, après tout.

Ne le sauriez-vous pas… il finit par être assassiné le lendemain. Avec la police apparemment inefficace dans leur recherche, Lindy prend sur elle de découvrir la vérité derrière le meurtre de Justin. Cela la conduit finalement sur une voie inattendue la confrontant à des gangsters et à un carrefour avec la police essayant de l’aider.

Alors que la bande-annonce l’a décrit comme une aventure loufoque et remplie d’action, Jolt se joue en fait plus comme un film mystérieux avec une bonne dose de moments comiques. Il y a de l’action, bien sûr, mais compte tenu des compétences qu’ils ont établies pour Lindy, ils se sentaient… basiques. On parle beaucoup des diverses compétences de Lindy qu’elle a acquises alors qu’elle cherchait un traitement, mais aucune des séquences d’action ne le montre vraiment. Rien à leur sujet n’est particulièrement différent de tout ce que nous verrions dans n’importe quel autre film d’action.

J’ai été plus impressionné par l’humour du film. L’essentiel de l’humour passe par les plaisanteries entre tous les personnages, que les bandes-annonces ne semblaient pas du tout aborder. Concrètement, les allers-retours entre Lindy et les policiers (Bobby Cannavale et Laverne Cox), étaient hilarants et représentaient probablement le plus engagé que j’ai été dans le film. Il était clair qu’ils s’amusaient tous, se jouant les uns contre les autres, ce qui donne l’impression que les moments les plus sérieux…

Quand même, Secousse n’était certainement pas le film que je pensais qu’il serait basé sur le marketing. Principalement parce que cela ne ressemble pas non plus au genre de film qu’il VEUT être. Le film se penche tellement sur l’humour et la maladresse de son idée, qu’il devient difficile de prendre tout au sérieux. En tant que tel, même lorsque le méchant entre en jeu (et une grosse torsion), il n’y a jamais eu de sentiment de tension ou de menace. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, et il y a encore beaucoup de moments amusants, mais cela ne me laisse pas vraiment envie d’y revenir pour plusieurs visionnages.

Secousse a quelques bons éléments. J’ai adoré la distribution et la dynamique des personnages ; Beckinsale s’amuse clairement et est instantanément charmant / à l’aise dans le rôle d’action; et il y a quelques flairs visuels/éditions amusantes qui font ressortir certaines choses. Le problème, cependant, est que rien de tout cela ne donne l’impression de se réunir de manière cohérente.

Il a des idées intéressantes, mais ne fait pas grand-chose pour vraiment les explorer au-delà d’une grande dose d’exposition au tout début du film. Il y a aussi pas mal de configuration pour transformer cela en une franchise suivant les talents / compétences uniques de Lindy, mais rien n’a vraiment aidé à ajouter à l’histoire racontée dans le film. C’est amusant, mais ne va pas beaucoup plus loin, même s’il le veut vraiment.