Joliment désarmé: Bentley Bentayga – aristocrate avec réduction des effectifs

Bentley met la Bentayga sur la bonne voie pour l’Europe. Alors que la peinture et le cuir sont améliorés, les Britanniques mettent les freins de plein fouet en matière de performances. Du moins pour ne pas offenser sous nos latitudes.

Les feux arrière elliptiques de la Bentley Bentayga sont une innovation frappante. (Photo: Bentley)

Parce que ça ne suffit pas. Parce que, évidemment, même ceux qui gagnent beaucoup mieux ont quelque chose comme une conscience et que même les marques de luxe ne peuvent plus tout se permettre dans des moments comme ceux-ci, même Bentley a maintenant un sens et commence par la Bentayga de tous les endroits.

Lorsque le SUV de luxe, devenu le plus grand succès de l’histoire de la filiale VW avec plus de 20000 exemplaires en quatre ans environ, entrera ces jours-ci dans la seconde moitié à des prix à partir de 182000 euros, il y aura encore plus de peinture. et du cuir et beaucoup de nouveau luxe, mais plus de performances. Au contraire: au vu de l’empreinte écologique, du bilan CO2 et de la facture d’amende imminente de Bruxelles, les Britanniques remettent même sous le capot et sortent de la gamme l’incomparable moteur W12.

Seulement un V8 pour l’Europe

Au lieu d’un 12 cylindres, il n’y a plus qu’un huit cylindres sous le capot de la Bentley Bentayga. (Photo: Bentley)

Derrière la calandre encore plus grande, qui sera flanquée de phares un peu plus élancés et, surtout, plus filigranes, il n’y a initialement que le moteur à essence V8 du prédécesseur, qui entre également dans la course presque inchangé. Subjectivement, cela peut ternir un peu la brillance du Bentayga. Mais objectivement, même avec huit cylindres, on ne peut attribuer aucun défaut au navire épais. Et si le moteur de quatre litres produisait 550 ch et 770 Newton mètres de couple maximal?

Même un peu moins de 2,5 tonnes se sentent alors très légers, et la voie de gauche se vide d’elle-même si vous catapultez le colosse de 0 à 100 en 4,5 secondes, puis vers l’horizon jusqu’à 290 km / h. chasse. Pas étonnant que les concepteurs à l’arrière aient maintenant mis plus d’efforts à redessiner les feux arrière et à lisser le hayon – après tout, c’est dans cette perspective que vous verrez le plus souvent une Bentayga comme un usager normal de la route.

Le système d’infodivertissement avec un énorme écran tactile permet désormais également l’intégration sans fil des smartphones dans la Bentley Bentayga. (Photo: Bentley)

Quel que soit le nombre de cylindres, la Bentley offre en toute confiance la personne distinguée qui célèbre la démonstration de force avec beaucoup de style. L’apparence du Britannique est aussi ostentatoire, si élégante et cultivée est son entraînement, qui chuchote comme enveloppé dans du coton et ne laisse échapper un grognement lointain que lorsque vous enfoncez la pédale avec beaucoup de véhémence au fond du tapis à poils épais. Et qu’il s’agisse de virages rapides ou de sprints engagés – avec suspension pneumatique et compensation de roulis, la Bentayga a couché ses occupants comme sur des nuages ​​et leur donne le sentiment agréable à chaque mètre qu’ils n’ont pas grand-chose à voir avec le monde extérieur. C’est ainsi que fonctionne la noblesse dans une voiture.

Brisé avec la tradition?

Alors que l’expérience de conduite est absolument familière, un nouveau monde attend le conducteur au volant en particulier: avec tout l’amour de la tradition, la numérisation innove maintenant dans la Bentayga et apporte les instruments d’animation de l’aventure aristocratique et un système d’infodivertissement contemporain avec intégration de smartphone sans fil et intégré Carte SIM. De plus, les artisans ont été autorisés à courir à nouveau et ont conçu de nouveaux ventilateurs avec une grande attention aux détails, ont cousu de nouvelles coutures dans le cuir et ont fraîchement conçu les consoles.

Il y a de nouveaux sièges et un peu plus d’espace à l’arrière. Mais la deuxième rangée de la Bentley Bentayga n’est toujours pas vraiment invitante. (Photo: Bentley)

Les backbenchers bénéficient également du lifting. Même après quatre ans, il n’y a pas de deuxième variante de carrosserie et ni l’empattement long ni le coupé ne sont entrés en production. Mais avec de nouveaux sièges, les ingénieurs et les concepteurs ont au moins rattrapé quelques centimètres et ainsi créé un peu plus d’espace pour les pieds pour les passagers à l’arrière. Mais les adultes en particulier ne sont toujours pas en première classe. Les véhicules tout-terrain profanes et ostentatoires comme le BMW X7 et le Mercedes GLS peuvent faire mieux. Mais c’est un peu plus détendu là-bas maintenant et vous n’avez plus à supporter kilomètre après kilomètre dans une position droite et inconfortable.

Bentley nous rend durables, responsables et soucieux du CO2. Mais les Britanniques n’ont pas complètement perdu leur appétit pour la performance. Et les clients non plus, apparemment. Parce que s’ils maintiennent les Européens sur la ligne avec la perspective de la Bentayga Hybrid comme la Bentley la plus économique de tous les temps, ils frappent dans des tons complètement différents dans le reste du monde: pour les États-Unis, le Moyen et l’Extrême-Orient, ce sera à nouveau un douze cylindres à l’avenir. donner, qui veut conduire la concurrence au sol comme le “Bentayga ultime” comme une vitesse de 635 ch, 900 Newton mètres et une vitesse de pointe de 306 km / h.