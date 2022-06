Joker Sequel : le réalisateur Todd Phillips révèle son titre de travail

Le monde a reçu sa première confirmation hier que la suite de 2019 Joker avance. Aucune ébauche de scénario pour la suite n’avait été transformée en studio lors de notre dernière audition. Cela ne semble plus être le cas, puisque le réalisateur Todd Phillips a posté sur Instagram la couverture du scénario, intitulée Joker : Folie à deux, écrit par Phillips et son collaborateur du premier film Scott Silver. Le message contenait également une photo de la star Joaquin Phoenix lisant le scénario.

Phoenix a joué Arthur Fleck, un comédien en difficulté et un clown à temps partiel dans l’original Joker. Fleck a une maladie mentale et peut ou non être le fils de la royauté de Gotham, Thomas Wayne. Après une série de revers et de tragédies, Fleck devient non seulement le super-vilain emblématique mais aussi un héros populaire à Gotham City, ripostant contre l’élite. Bien sûr, la narration peu fiable de l’histoire laisse place à l’interprétation.

Une suite était presque inévitable, étant donné le succès massif du film. Malgré les inquiétudes et la controverse concernant certains de ses sujets, Joker était un blockbuster mondial, rapportant plus d’un milliard de dollars dans le monde. Il a remporté 12 nominations aux Oscars, telles que la meilleure image, le meilleur réalisateur pour Phillips, le scénario le mieux adapté pour Phillips et Silver, le meilleur acteur, remporté par Phoenix, et la meilleure musique originale, également remportée par Hildur Guðnadóttir.

Qu’est-ce que Joker 2 À propos de?

Warner Bros.

Bien que Phillips ne soit pas entré dans les détails de l’intrigue sur sa publication Instagram, le titre indique où la suite pourrait éventuellement aller. Folie à deux, traduit littéralement par « folie partagée », est le terme profane pour désigner le trouble délirant partagé. Bien que la folie ne manque généralement pas à Gotham, voici quelques possibilités quant à ce que cela pourrait signifier.

Le titre pourrait expliquer comment Gotham a largement adopté la marque de méchanceté clownesque d’Arthur dans le premier film, mais il existe d’autres possibilités. Cela pourrait également indiquer la théorie selon laquelle Arthur Fleck n’est pas le « vrai » Joker mais l’inspiration de l’homme qui deviendra le Joker. La série télévisée Fox Gotham a fait quelque chose de semblable à ça. Willem Dafoe a également eu l’idée d’une suite avec Arthur luttant contre un imposteur Joker.

La fin de Joker a également taquiné la montée de Batman. Il, dans de multiples continuités, le plus célèbre d’Alan Moore Batman : la blague meurtrière, a une marque de folie pas si différente de son ennemi juré. Le titre pourrait également signifier que la suite apportera sa propre touche au partenaire de longue date du Joker dans le crime, Harley Quinn, joué plus récemment par Margot Robbie dans le Univers étendu DC et Kaley Cuoco dans la série animée HBO Max Harley Quinn.

Quelle que soit la raison, les fans verront par eux-mêmes ce que Joker : Folie à deux est à peu près assez tôt. Ou du moins ceux qui voulaient une suite. Une partie de la fanbase pensait que le premier Joker allait bien en soi, laissant toute sorte de suivi inutile. Croire que ce qu’ils auraient dû faire à la place était de donner le traitement Joker à un méchant différent, tel que Scarecrow, Mr. Freeze, Clayface, Killer Croc, etc.