« Joker »: la suite avec Joaquin Phoenix est toujours en développement

Avec sa sortie au public en octobre 2019, « Joker » n’a pas seulement été présenté comme l’une des adaptations de bandes dessinées les plus rentables de ces dernières années. Le film mettant en vedette Joaquin Phoenix sous la direction de Todd Phillips a été un grand succès devant les critiques spécialisés, se couronnant comme le lauréat du « Lion d’or » à la Mostra de Venise et se positionnant comme l’un des favoris aux Oscars 2020.

Malgré les rumeurs générées depuis la mi-2020, Phoenix, lauréat de l’Oscar pour sa performance dans le film, et Philips lui-même, ont minimisé les chances de faire une suite, même si certains rapports soulignent l’intérêt de Warner Brothers.

Maintenant, un nouveau rapport note que les dirigeants du studio gardent le projet de la suite « Joker » en développement aux côtés d’autres projets liés à DC Comics. Le studio tourne actuellement « The Flash », un film qui ouvrira la voie au DC Multiverse.

Cependant, The Hollywood Reporter a mentionné qu’à l’exception de « The Batman » de Matt Reeves, de sa série dérivée pour HBO Max « Gotham PD » et de ce qu’ils appellent « la suite prévue de Joker », le reste de ses futures productions prendra place dans le même univers narratif.

Cet univers narratif principal est celui qui a ses fondements dans « Man of Steel », « Batman v Superman » et « Justice League » (la coupe de Joss Whedon, puisque les dirigeants de Warner ont clairement fait savoir que le lancement de la coupe de la coupe de Zack Snyder n’affectera pas le canon de ses futurs films).

Ces futurs films incluent « The Suicide Squad », « Black Adam » et « Shazam!: Fury of the Gods », en plus du deuxième volet de « Aquaman », qui est déjà à ses débuts de production, et le troisième et dernier volet de « Wonder Woman », qui est déjà en développement.

Si une suite à « Joker » est faite, on s’attend à ce qu’elle reprenne la performance de Joaquin Phoenix. Jusqu’à présent, il n’est pas clair si Warner Bros envisage de présenter cette histoire dans son propre univers narratif autonome ou s’il se connectera à une autre de ses productions pour HBO Max. Il n’y a pas non plus de fenêtre de lancement officielle pour le projet.