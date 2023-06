Joker : Folie à deux s’inspire d’une célèbre comédie musicale

Joker : Folie à deuxla suite tant attendue du film acclamé de 2019 qui a valu à Joaquin Phoenix son premier Oscar après quatre nominations, sortira en salles l’année prochaine et promet de révolutionner le genre des super-héros.







Après avoir épaté le public avec un film d’origine sombre, granuleux et réaliste centré sur l’un des méchants les plus populaires au monde, Todd Phillips veut le doubler en présentant une comédie musicale qui racontera l’une des histoires d’amour les plus toxiques et tordues de tous les temps.

Phoenix ne sera pas la seule star de Joker 2, car il sera rejoint par nul autre que Lady Gaga, et pour une très bonne raison. Au-delà du fait que la grande star a démontré ses talents d’actrice dans des films comme Une star est née et Maison Guccila principale raison de la choisir comme actrice derrière la nouvelle Harley Quinn est que le nouveau film de DC sera une comédie musicale.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le choix du genre musical pour la suite a surpris les fans, suscitant beaucoup de curiosité quant au résultat. Zazie Beetz, qui reviendra pour le second volet, a déjà précisé que le film ne sera pas ce que le public imagine. Et maintenant, le directeur de la photographie Lawrence Sher fournit de nouveaux détails sur le film.







La célèbre comédie musicale qui a inspiré Joker : Folie à deux

Photos de Colombie

Dans une récente interview avec YouTuber Matti Haapoja, Sher a révélé que le projet de Todd Phillips était principalement inspiré par Francis Ford Coppola. Un du coeurune autre comédie musicale populaire.

Sorti en 1981, le film de Coppola suit Frannie et Hank, un couple vivant à la périphérie de Las Vegas, dans une relation apparemment parfaite. Cependant, la célébration d’un nouvel anniversaire change tout, et alors qu’ils traversent une crise ils décident de mettre fin à leur relation et de chercher de nouvelles aventures en se séparant.

Frannie sera conquise par un pianiste, qui lui propose de s’enfuir ensemble et de se cacher du reste du monde. Hank, pour sa part, tombe amoureux d’un artiste de cirque. Vivant leurs nouvelles amours, l’inattendu se produit et ils se retrouvent à Las Vegas.

One from the Heart mettait en vedette Frederic Forrest dans Hank, Teri Garr dans Frannie, Raúl Juliá dans Ray, Nastassja Kinski dans Leila, Lainie Kazan dans Maggie et Harry Dean Stanton dans Moe.

Joker : Folie à deux trouvera les deux personnages à l’intérieur d’Arkham Asylum, montrant comment ils se rencontrent et finissent par tomber amoureux, pour finir par avoir une relation très dangereuse. Le film met également en vedette Harry Lawtey de Industry dans un rôle clé qui n’a pas encore été confirmé, Catherine Keener de Get Out, Jacob Lofland de Maze Runner et Brendan Gleeson de Banshees of Inisherin.

Tout comme Le Batmanqui travaille également sur sa suite à venir en 2025, Joker 2 restera dans le cadre de Ailleurs label de la nouvelle DCU, à part le canon principal développé par James Gunn mais aussi à part les uns des autres. Le film avec Robert Pattinson a déjà présenté sa propre version du Joker, joué par Barry Keoghan d’Eternals, mais il n’a pas été confirmé s’il reviendra pour la deuxième partie.