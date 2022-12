Joker : Folie à Deux révèle la première image de Joaquin Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck

La suite de »Joker », intitulée »Joker : Folie à deux », vient de dévoiler sa première photo officielle où l’on peut voir l’acteur oscarisé, joaquin phénixcomme Arthur Fleck, plus connu sous le nom de Joker.

L’image a été publiée sur le compte Instagram officiel du réalisateur Todd Phillips. Bien que cela ne révèle pas grand-chose de l’intrigue de la suite à venir, Arthur peut être vu à l’intérieur d’Arkham Asylum, où nous l’avons vu tenter de s’échapper à la fin du premier film. La photo le montre torse nu, la tête recouverte de crème à raser, avec une personne sur le point de le raser.

Philips a partagé cette photo pour commémorer le premier jour de tournage, avec la légende de l’image disant » Notre garçon ». Cela impliquerait que les enregistrements de »Joker : Folie à Deux », alors qu’il était précédemment dit que le tournage avait commencé le 5 novembre.

Aún sin muchos detalles, la idea de que Arthur siga atrapado dentro del Asilo Arkham, se alinea con los que se sabe de »Joker 2 », con el protagonista psicópata encontrando a alguien igual de trastornado que él, pues ya se ha confirmado Quoi Lady Gaga jouera la version Harley Quinn de ce film.

Comme le dit le synopsis officiel : « La suite musicale suit Harley Quinn, la psychiatre d’Arkham Asylum, qui tombe amoureuse de son patient Arthur Fleck, alias Joker. »

Le personnage avait auparavant été joué par margot robbie dans les films récents de Studios DCMais avec »Joker » se déroulant dans un univers séparé, il semble que Gaga aura une chance d’étendre le personnage de Harley, dans un terrain beaucoup plus sombre contrairement aux films précédents.

Lady Gaga a eu d’excellentes performances dans des films renommés tels que » House of Gucci » et » A Star is Born » en 2021, ce qui lui a valu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice aux prix 2019.

Alors que le premier film de 2019 se concentrait sur la descente constante d’Arthur dans la folie, les fans peuvent s’attendre à ce que » Folie à Deux » se concentre sur la chimie de Phoenix avec Gaga, de sorte que les deux personnages peuvent causer toutes sortes de problèmes à l’intérieur d’Arkham Asylum.

le cinéaste Laurent Sher, a récemment parlé des grandes possibilités que Gaga et Phoenix pourraient découvrir dans cette suite. La combinaison des deux sera exactement ce que nous espérons, ce qui est excitant, et nous trouverons de la magie tous les jours sur le plateau », a-t-il déclaré. « J’espère que nous aurons aussi un peu de folie là-bas. Nous aimons quand il y a un peu de chaos. »

»Joker : Folie à Deux » sortira en salles le 4 octobre 2024.