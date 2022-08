Joker : Folie À Deux en première exactement cinq ans après le film original

Joker : Folie à deuxla suite très attendue du tube de 2019 Joker, vient de recevoir une date de sortie officielle. Le film de suivi devrait sortir le 4 octobre 2024, exactement cinq ans après le film original, selon les rapports de Deadline. La première Joker Le film est sorti le même mois en 2019 et a battu le record d’ouverture national d’octobre avec 96,2 millions de dollars, récoltant finalement plus d’un milliard de dollars dans le monde.

Il n’est pas surprenant que DC et Warner Bros. s’en tiennent au même plan de match que le prédécesseur, dans l’espoir de reproduire le succès du premier film. Le film a été nominé pour 11 Oscars, dont celui du meilleur film, et a décroché deux Oscars, dont celui de la meilleure performance d’un acteur dans un rôle principal avec Joaquin Phoenix et de la meilleure musique originale. Le rapport Deadline indique que la production est sur le point de commencer en décembre, Joaquin Phoenix et le réalisateur Todd Philips revenant à la tête du film.

Phoenix avait précédemment taquiné le film d’une manière très cryptique avec The Playlist en disant: «Je veux dire, je ne sais pas. À partir du moment où nous tournions, nous avons commencé à – vous savez, euh, c’est un gars intéressant. Il y a des choses que nous pourrions faire avec ce type et pourrions [explore] plus loin. Mais quant à savoir si nous le ferons réellement ? Je ne sais pas.’

La direction que Joker : Folie à deux est actuellement inconnu, cependant, il existe certainement de nombreuses façons passionnantes de faire tourner le personnage pour une suite.

Todd Philips dit un Joker La suite aurait besoin d’une forte résonance thématique

Images de Warner Bros.

Joker était un film lourd rempli de moments sombres et de séquences qui permettaient au public de contempler certains aspects de la vie. Todd Phillips veut que les fans aient les mêmes pensées quand Joker 2 sorties en salles en 2024. Lors d’une interview de 2020 avec CB, le cinéaste a partagé les éléments du film les plus vitaux pour lui et les thèmes qu’il voudrait reporter dans une suite.

« Nous sommes ouverts, je veux dire que j’adorerais travailler avec lui sur n’importe quoi, très franchement. Alors qui sait ? Mais il faudrait que cela ait une véritable résonance thématique comme celui-ci l’a fait, en fin de compte sur le traumatisme de l’enfance et le manque d’amour et la perte d’empathie. Toutes ces choses sont vraiment ce qui a fait que ce film fonctionne pour nous, donc nous devrions avoir quelque chose qui a une résonance thématique égale.

Le titre, Joker : Folie À Deux, est une référence française pour un terme médical relatif à un trouble mental qui affecte deux personnes, laissant croire à beaucoup que la suite pourrait également se concentrer sur Harley Quinn. De plus, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Lady Gaga rejoindrait le casting et que l’intégralité du film serait une comédie musicale, bien que rien ne soit confirmé pour l’instant. Le public en saura plus au fur et à mesure que les informations commenceront à être publiées concernant la suite prévue. Cependant, les fans ont plus de deux ans à attendre jusqu’à ce que Joker : Folie à deux sorties en salles le 4 octobre 2024.