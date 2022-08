Joker : Folie À Deux dévoile sa première bande-annonce, Lady Gaga confirmée comme co-vedette

Les rumeurs se sont avérées vraies. Lady Gaga jouera aux côtés de Joaquin Phoenix dans la suite du hit de 2019, Joker. Le titre du film reste Joker : Folie À Deux, et une bande-annonce a été publiée via le site officiel Joker comptes et les médias sociaux du réalisateur Todd Philips et de Lady Gaga. Regardez le clip de 18 secondes publié par le talent primé aux Grammy Awards et aux Oscars ci-dessous.

Des rumeurs sur l’implication de Gaga dans la suite ont commencé à circuler en juin, et il est maintenant clair que son personnage sera Harley Quinn, le complice et amant fréquent du Joker. Attendez-vous à ce que le réalisateur Todd Philips crée une tournure intéressante avec le personnage et l’ancre peut-être dans la réalité plus que ce que nous avons vu dans les itérations précédentes.

Margot Robbie a incarné Harley Quinn au cours des six dernières années depuis ses débuts dans le film de 2016 Escouade suicide. Elle a suivi cela avec Oiseaux de proie en 2020, puis le redémarrage de 2021, La brigade suicide de James Gunn. Cependant, Joker est dans un univers DC différent, et l’utilisation de Robbie serait non seulement déplacée, mais confondrait encore plus les fans. Lady Gaga a prouvé ses capacités d’actrice dans le nominé pour le meilleur film Une star est néeaussi bien que Maison Gucciet histoire d’horreur américaine.

Les fans peuvent voir Lady Gaga et Joaquin Phoenix partager l’écran lorsque Joker : Folie à deux sort en salles à la date de sortie récemment annoncée, le 4 octobre 2024.

La confirmation de Lady Gaga pourrait faire allusion à la suite musicale

En juin, des rumeurs ont circulé concernant la Joker suite étant une comédie musicale, et l’implication de Lady Gaga dans le film ne semble que réitérer ces affirmations. Le film initial de 2019 contenait des éléments musicaux du film, tels qu’Arthur Fleck dansant dans la salle de bain après la scène du métro. Puis, après s’être complètement transformé en Joker, il danse dans les escaliers avec une joie pure.

Nous ne savons pas comment une comédie musicale complète serait liée à Joker : Folie À Deux, et les rumeurs peuvent s’avérer fausses, cependant, les bases ont été mises en place pour que l’idée fonctionne. Bien que loin d’être confirmé, TheWrap a rapporté que le Joker La suite se déroulerait principalement à Arkham Asylum, ce qui aurait du sens après la fin du premier film. La dernière scène voit Arthur parler à un médecin, recevant un traitement pour sa maladie mentale. Au fur et à mesure du générique, il a tué le médecin et se déchaîne dans l’hôpital psychiatrique. Cela pourrait très bien être là où Phoenix rencontre Gaga, et les deux commencent leur voyage en Folie À Deux.

Attendez-vous à en savoir plus au fur et à mesure que le marketing et les nouvelles se poursuivent pour la suite à venir, qui sortira exactement cinq ans après la première Joker.