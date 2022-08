Joker : Folie À Deux : date de sortie de la suite avec Joaquin Phoenix

Le producteur Warner Bros. a déjà programmé une date de sortie officielle pour la prochaine suite de »joker ». Intitulé »Joker: Folie À Deux », le film sortira en salles le 4 octobre 2024, avec une production commençant en décembre de cette année. Todd Phillips reviendra diriger et joaquin phénix reprendra le rôle d’Arthur Fleck / Joker dans le film, on dit même que Lady Gaga est en pourparlers pour jouer le rôle de Harley Quinn dans le film.

La suite de »Joker » devrait être une comédie musicale et a été confirmée pour la première fois par Phillips en juin de cette année, partageant une série de photos sur son Instagram où le titre de la suite »Joker: Folie » pouvait être vu. », du nom d’un phénomène dans lequel deux personnes ou plus, généralement membres de la même famille, souffrent du même trouble mental ou d’un trouble mental similaire.

« Joker » a atteint un incroyable milliard de dollars au box-office mondial, devenant le film R-rated le plus rentable de tous les temps et le deuxième film DC le plus rentable après « Aquaman » 2018. »Joker » a servi d’origine histoire pour le tristement célèbre méchant de Batman, dont l’histoire se déroule dans un univers séparé de l’univers étendu de DC et plus récemment »homme chauve-souris » de Matt Reeves.

Bien que la représentation par Phoenix du personnage principal se soit démarquée et soit devenue un favori des fans, lui valant même un Oscar du meilleur acteur, « Joker » n’était pas prévu pour être une nouvelle série de films, Phillips disant que même s’il était ouvert à un suivi avec une suite, le film se présenterait comme une histoire entièrement durable sans avoir besoin de suites.

« Quand un film rapporte 1 milliard de dollars et que sa réalisation coûte 60 millions de dollars, il y a bien sûr la possibilité d’une suite », a déclaré le réalisateur. « Mais Joaquin et moi n’avons pas vraiment décidé. Nous sommes ouverts. Je veux dire, j’adorerais travailler avec lui sur n’importe quoi, franchement. Alors qui sait ? Mais il faudrait que cela ait une réelle résonance thématique. » comme celui-ci l’a fait, qui concerne en fin de compte un traumatisme de l’enfance, un manque d’amour et une perte d’empathie. »

Le PDG de Warner Bros Discovery, David Zaslav, a déclaré que la suite de « Joker » serait une priorité pour la société, car elle vise à avoir un grand nombre de sorties DC dans les salles chaque année. »Joker : Folie À Deux » sortira en salles le 4 octobre 2024.