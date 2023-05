Joker : Folie à deux avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn

Vip Vernis Vip 1 step revolution 8 Lady Gaga 5 ML

Vernis semi-permanent Vip 1 step revolution Craquez pour les nuances de vernis semi-permanents Vip et gagnez du temps grâce à leur formule 1-step revolution en 1 seule étape. Vous n'avez ni besoin de base coat, ni de top coat grâce à cette formule 3-en-1. En 5 minutes, obtenez un résultat professionnel pour une durée de plus de 15 jours. Les vernis à ongles semi-permanents Vip 1 step sont conçus sans formaldéhyde, sans toluène, sans dbp. Application : Préparez l'ongle vierge, enlevez la cuticule et dégraissez avec le Vip Gel Clener. Appliquez une couche fine de Vip 1 Step Révolution. Polymérisez sous lampe led pendant 45 seconds ou bien sous lampe UV pendant 2 minutes. Appliquez une 2ᵉ couche si vous souhaitez plus d'intensité. C'est terminé ! La dépose : Versez le Vip Gel Off sur les Vip Remover Foils et enveloppez chaque doigt individuellement. Après 8 minutes. Enlevez doigt par doigt le Vip Remover Foils et éliminez le Gel par un bâtonnet en bois. Contenance : 5ml