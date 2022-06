Joker confirme sa suite avec Joaquin Phoenix et Todd Phillips

WARNER BROS.

Le cinéaste a annoncé le début de la production de Joker : Folie à Deux. C’est tout ce que l’on sait à ce jour sur le film avec lequel Phoenix a remporté le prix du meilleur acteur aux Oscars.

©IMDBJoaquin Phoenix a joué dans Joker en 2019.

La suite la plus attendue confirmée ! Après le phénomène de joker en 2019, son réalisateur a annoncé que son deuxième volet était déjà en route. Bien que l’on ait longtemps couru que Images de Warner Bros. donnerait le feu vert au projet, ce n’est qu’aujourd’hui que le cinéaste derrière la production a annoncé qu’ils étaient sur le point de revenir avec joaquin phénix. Encore une fois, l’interprète occupera le premier rôle après avoir remporté le Oscar du meilleur acteur pour le rôle acclamé.

Avec une photo sur Instagram, Todd Phillips a publié le message que les amoureux de Bandes dessinées DC avaient soif : la suite de joker est en route. Pour le prouver, il a partagé une photo de la couverture du script qui assure qu’il a été écrit par lui-même, en collaboration avec Scott ArgentTout comme ils l’ont fait dans le premier film. De plus, il comprend ce qui pourrait être le titre définitif du film : Joker : Folie à deux. Que voulez-vous dire? Il se traduit par « folie à deux», faisant référence à un trouble psychotique partagé.

Ce n’est pas tout, puisque Phillips en a profité pour inclure l’image qui a rapidement révolutionné les amoureux du film sorti en 2019 : à ses côtés, Joaquin Phoenix lit le même scénario. De cette façon, il a confirmé le deuxième volet de cette franchise et la participation de son protagoniste à nouveau. Sans aucun doute, sa version du méchant emblématique de Homme chauve-souris il est devenu inoubliable tant pour les fans du monde des super-héros que pour les critiques spécialisés.

L’année de sa sortie, le film a réalisé 11 nominations aux Oscars, dont Meilleur film, Meilleure réalisation et Meilleur scénario. Bien que la bande originale comprenne les performances de Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Bill Camp, Shea Whigham et Marc Maron Dans les rôles secondaires, on ignore encore qui composera le casting et si certains d’entre eux pourraient revenir en flashback.

+ Où voir Joker avec Joaquin Phoenix ?

Si vous n’avez pas encore vu joker, il existe des plateformes de streaming qui incluent la production dans leur catalogue. Ainsi, vous pourrez connaître l’histoire de Arthur Fleck, un comédien raté qui tente de faire face au rejet social, à la marginalisation et aux troubles liés à sa santé mentale. Où pouvez-vous le voir? En Amérique latine, le film est disponible en Prime Video et HBO Gotandis qu’en Espagne, il peut être apprécié dans hbo max.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂