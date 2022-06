« Joker » aura une suite avec Joaquin Phoenix

Le directeur Todd Phillips a officiellement confirmé que Warner Bros. prépare déjà une suite au film »joker ». Dans une publication photo via son Instagram officiel, Phillips a révélé non seulement le nom du projet qui sera intitulé »Joker : Folie à deux », mais aussi l’acteur joaquin phénixreviendra pour jouer le clown emblématique de Gotham City.

Le scénario du prochain film sera écrit par Phillips et Scott Argent, et bien que beaucoup plus de détails sur le projet ne soient pas connus, le nom du titre » Folie à Deux » fait référence à un phénomène dans lequel deux ou plusieurs individus, généralement membres d’une famille, éprouvent un trouble mental identique ou similaire. La nouvelle du nouveau projet survient après que Warner a confirmé qu’il accorderait la priorité à une nouvelle suite de « Joker ».

Lors de sa sortie en salles en 2019, « Joker » a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial, ce qui en fait le film DC le plus rentable de tous les temps. Destiné à servir d’histoire d’origine au tristement célèbre méchant de Batman, « Joker » se déroule dans un univers autonome destiné à être entièrement séparé des films comme « Zack Snyder’s Justice League » et « The Batman » de Matt Reeves.

Dans une interview en 2019, Phillips a déclaré qu’il était prêt à faire une suite « Joker », malgré son intention que le film original soit une histoire ouverte. « Quand un film rapporte 1 milliard de dollars et que sa réalisation coûte 60 millions de dollars, bien sûr, l’idée surgit », a déclaré Phillips. « Mais Joaquin et moi n’avons pas vraiment décidé. Nous sommes ouverts à cela. Je veux dire, j’adorerais travailler avec lui sur n’importe quoi, franchement. »

Comme Phillips l’a confirmé, Joaquin Phoenix jouera à nouveau Arthur Fleck, et il a même déjà un nouveau scénario pour le film, il ne devrait donc pas falloir longtemps avant que la suite commence à prendre forme. »Joker : Folie à Deux » n’a pas encore de date de sortie définie.