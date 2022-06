Joker 2 serait une comédie musicale avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn

in

Warner Bros.

Après la confirmation de la suite de Joker, les premiers détails sur son intrigue commencent à arriver. Une comédie musicale avec Lady Gaga ? C’est ce que nous savons !

©Warner Bros./GettyJoker 2 serait une comédie musicale avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn.

Confirmation de la suite joker était l’une des nouveautés les plus remarquables du mois, puisque le film de 2019 a été un grand succès au box-office et des critiques qui ont conduit à son protagoniste, joaquin phénix, sera couronné aux Oscars du meilleur acteur. Jusqu’à aujourd’hui, les détails de son intrigue étaient inconnus et nous pourrions être confrontés à une histoire renouvelée qui comprend une comédie musicale dans laquelle Lady Gaga joue Harley Quinn.

Les rumeurs sur une deuxième partie du personnage de DC Comics ne se sont pas arrêtées jusqu’à l’annonce officielle de Todd Phillipsqui a publié sur son compte Instagram une photographie de la couverture du script et une autre du Phénix le lisant. « Joker : Folie à deux » était le titre choisi, qui se traduit par « folie à deux », faisant référence à un trouble psychotique partagé entre deux personnes.

+Joker 2 pourrait être une comédie musicale

Selon des informations exclusives de Le journaliste hollywoodien, la suite serait une comédie musicale dans laquelle Lady Gaga jouerait également le rôle de Harley Quinn. Leurs sources assurent que l’artiste et la production sont actuellement en conversation intense pour faire partie de l’intrigue et pourraient parvenir à un accord qui serait annoncé prochainement, même s’ils doivent encore finir de négocier avec phénix votre contrat.

Les détails du film sont complètement inconnus, mais les fans savent que joker est dans une relation abusive intermittente avec Harley Quinn, son psychiatre dans l’établissement psychiatrique connu sous le nom d’Arkham Asylum, qui tombe amoureux de lui et devient son partenaire et partenaire dans le crime. La fin du premier volet montre le personnage à l’intérieur d’un établissement et pourrait donner à l’histoire une nouvelle origine.

Une chose à garder à l’esprit est que Quinn existe déjà dans Univers étendu DC étant joué par Margot Robbie, il n’est donc pas clair quelle sera la stratégie à adopter. Se croit que Todd Phillips Il agit seul et de Warner Bros., ils lui ont donné la liberté de poursuivre le projet de cette manière, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été confirmé et une voix officielle devrait annoncer les détails mentionnés.

