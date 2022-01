Joker 2 selon les rumeurs pour la date de début de production de 2023

La suite du Clown Prince of Crime pourrait entrer en développement l’année prochaine. Depuis l’immense succès de Todd Phillips Joker en 2019, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’histoire d’origine du supervillain aurait sa propre suite. Ces rumeurs continuent de persister, et le dernier mot de la rumeur est que la suite vient de faire un grand pas en avant avec une date de début provisoire en place.

Selon Heroic Hollywood, un « initié » de Warner Bros. a révélé que le studio venait de recevoir la première ébauche du scénario de Joker 2. De plus, il est prévu de commencer à tourner en 2023. Sans aucune confirmation officielle, il est préférable de prendre ces rumeurs avec un grain de sel pour le moment. Il n’y a aucune information sur ce que le script pourrait impliquer, bien que nous puissions supposer qu’il ramènerait très probablement Joaquin Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck.

Joker a été réalisé par Todd Phillips et écrit par Phillips et Scott Silver. Il sert d’histoire d’origine pour le Joker et comment un clown et comédien raté finit par devenir le méchant le plus ignoble de Gotham City. La suite ouverte a laissé les fans se demander si une suite est vraiment nécessaire, mais en raison de l’incroyable succès financier du film, qui comprend plus d’un milliard de dollars au box-office, Warner Bros. a travaillé dur pour faites revenir Phillips et Phoenix à bord pour un film de suivi.

Le film a été initialement lancé et développé comme un film unique, et l’idée était qu’il pourrait amener d’autres personnages de DC à obtenir leurs propres films solo. Au cours des deux dernières années, des rapports ont fait état d’un Joker suite entrant en développement chez Warner Bros. Une mise à jour importante est intervenue l’année dernière lorsqu’il a été signalé que Phillips avait signé pour écrire le scénario de la suite, mais cela n’a pas été officiellement confirmé par le studio ou Phillips.

Joaquin Phoenix a taquiné un retour potentiel à Joker





En octobre, Joaquin Phoenix évoquait la possibilité de Joker 2 avec La Playlist. L’acteur a déclaré qu’il était toujours prêt à reprendre ce rôle, bien qu’il ne puisse pas clarifier d’une manière ou d’une autre si la suite se produisait officiellement. Il a également taquiné qu’il y avait beaucoup de nouvelles directions dans lesquelles ils pourraient potentiellement prendre ce personnage.

« Je ne sais pas… Je veux dire, je ne sais pas. À partir du moment où nous tournions, nous avons commencé à – vous savez, euh, c’est un gars intéressant. Il y a des choses que nous pourrions faire avec ce gars et pourrions [explore] davantage. Mais quant à savoir si nous le ferons réellement ? Je ne sais pas », a déclaré Phoenix.

Il existe en effet de nombreuses façons dont une suite potentielle pourrait se dérouler, mais dans tous les cas, ce sera un grand défi pour les cinéastes de capturer la foudre dans une bouteille pour la deuxième fois. Le film original est largement acclamé et a même valu à Phoenix l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance. Être à la hauteur de la vénération de l’original sera toujours difficile pour une suite à n’importe quel film à succès, mais avec Phillips et Phoenix impliqués, les bons ingrédients seraient là pour que cela fonctionne.





