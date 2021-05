Joker 2 ramène le réalisateur original Todd Phillips pour co-écrire le scénario

Oui, Joker 2 est en effet en préparation chez Warner Bros. et le réalisateur original Todd Phillips revient. Reste à savoir si Phillips reste ou non dans le fauteuil du réalisateur, mais il a été révélé qu’il avait au moins conclu un accord pour co-écrire le scénario de la suite. Vraisemblablement, Joaquin Phoenix reviendrait pour reprendre son rôle de méchant emblématique de DC.

Un rapport récent s’est penché sur certains des plus grands acteurs d’Hollywood. Plus précisément, les avocats travaillant dans l’industrie. Dans une section consacrée à Warren Stern, qui compte Todd Phillips en tant que client, il a été confirmé que le cinéaste avait «conclu un accord pour co-écrire le prochain Blague r tranche. « Il avait déjà été révélé que Warner Bros. explorait une suite et des discussions avaient eu lieu, mais, la dernière fois que nous l’avons entendu, aucun contrat n’avait été signé. Il semble que cela ait changé, du moins dans la mesure où un script est en cours Il reste à voir s’il va plus loin ou non.

Cela étant dit, il serait tout à fait logique pour le studio de poursuivre une suite quelconque. Joker, sorti en 2019, est devenu un énorme succès, bien plus important que ce à quoi on s’attendait. Produit pour un budget déclaré de seulement 55 millions de dollars, une fraction du coût de la plupart des films de bandes dessinées, il a rapporté 1,07 milliard de dollars au box-office mondial. C’est particulièrement impressionnant compte tenu du fait que le film avait une cote R.

Bien que l’adaptation de DC Comics ait été controversée et un peu controversée, elle a également été saluée par un certain nombre de succès. Il a finalement remporté plusieurs nominations aux Oscars, dont une pour le meilleur film. Joaquin Phoenix a fini par remporter l’Oscar du meilleur acteur pour son travail en tant qu’Arthur Fleck, un homme qui est devenu le célèbre méchant de la bande dessinée.

Pour le moment, les détails de l’histoire potentielle pour Joker 2 rester entièrement caché. Le premier film s’est certainement arrêté dans un endroit qui laissait place à une suite. Mais cela dépend vraiment de savoir si Joaquin Phoenix signera ou non sur la ligne pointillée. L’acteur a exprimé sa volonté de revenir dans les bonnes circonstances, bien que cela dépende de l’histoire. Warner Bros. devrait également probablement réduire un chèque de paie assez important, compte tenu de la somme d’argent gagnée par le premier film.

Pour potentiellement compliquer davantage les choses, AT&T a récemment annoncé son intention de se séparer de WarnerMedia, la société mère de Warner Bros., dans le cadre d’une fusion avec Discovery. De cette fusion médiatique massive émergera une entreprise entièrement nouvelle. Bien que cet accord ne soit probablement pas conclu avant l’année prochaine, les nouveaux dirigeants de cette nouvelle société auront certainement un programme. Et l’univers DC est l’un des joyaux de la couronne de l’empire WarnerMedia. Mais un succès pratiquement garanti tel que Joker 2 ne risquerait presque certainement pas d’obtenir la hache, peu importe ce qui se passera dans les mois à venir avec la fusion. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

https://comicbook.com/movies/news/joker-2-sequel-todd-phillips-writing-script-in-development/

Sujets: Joker 2, Joker