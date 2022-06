Joker 2 : Lady Gaga est en pourparlers pour rejoindre la suite musicale

Tous les fans ont été surpris d’apprendre que le film primé et populaire « Joker » aurait une suite directe. Le directeur Todd Phillips a révélé le titre officiel de »Joker : Folie à Deux », ainsi qu’une image de joaquin phénixqui était chargé de jouer le clown dans le premier épisode, confirmant qu’il jouerait à nouveau le méchant de Batman.

Bien que les détails sur le film soient encore inconnus, il a récemment été confirmé que Lady Gaga est en pourparlers pour jouer dans »Joker 2 ». Bien que le rôle du chanteur et artiste soit encore tenu secret, diverses sources ont confirmé qu’il s’agit probablement du personnage préféré de nombreux fans, Harley Quinn, étant une version complètement différente et distincte de celle interprétée par Margot Robbie.

Harley Quinn a été créé par Bruce Tim Oui paul deni pour le dessin animé à succès des années 90 »Batman: The Animated Series ». Le personnage a été présenté comme un célèbre psychiatre à Arkham Asylum et Joker était l’un de ses patients avant de tomber totalement amoureux du clown psychotique, allant jusqu’à devenir son homme de main et l’aidant à s’échapper d’Arkham.

Depuis lors, nous avons vu la relation controversée entre Harley et le Joker au cours des 30 dernières années à travers diverses bandes dessinées et différentes productions. Beaucoup considèrent que Gaga serait parfaite pour le rôle de Harley, non seulement à cause de son grand talent d’actrice, mais aussi à cause de son incroyable voix de chanteuse. Même ses dernières performances dans » A Star is Born » et » House of Gucci » ont montré ses talents d’actrice, ayant une gamme émotionnelle très polyvalente qui pourrait faire de Gaga le joker dont cette suite a besoin pour se différencier de l’original film.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également été révélé que la suite sera classée dans le genre d’une comédie musicale. Bien que cette décision s’écarte probablement beaucoup de l’identité originale de »Joker », il est bien connu que les deux méchants ont toujours cet élément musical dans chacun de leurs mouvements. Joker et Harley chantent tous les deux dans la série animée Batman, nous pouvons donc nous attendre à voir un film qui les montre tous les deux terrorisant Gotham City avec des séquences musicales.

La décision de faire de »Joker: Folie à Deux » une comédie musicale pourrait conduire à des avenues très créatives et passionnantes qui pourraient étendre le ton morbide du monde réel du premier film de manière entièrement nouvelle. Il faudra attendre comment la dynamique entre Joaquin Phoenix et Lady Gaga va se dérouler sur grand écran.