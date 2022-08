Joker 2 : Lady Gaga confirmée pour incarner Harley Quinn

chanteuse et actrice Lady Gaga rejoindra officiellement la suite »Joker : Folie à deuxComme Harley Quinn. Le compte Instagram officiel du film »Joker » a partagé une vidéo confirmant que joaquin phénix reviendrait à son rôle d’Arthur Fleck avec Gaga, qui jouera Harley. Bien qu’aucune image du film n’ait été donnée en tant que telle, la vidéo comprend les silhouettes des deux acteurs dansant ensemble.

Commençant d’abord par une carrière musicale réussie vendant des millions de disques à travers le monde, Lady Gaga a également acquis une grande notoriété dans sa carrière d’actrice, remportant un Golden Globe pour son rôle de »American Horror Story : Hôtel ». Il a également reçu un Oscar de la meilleure chanson originale pour son travail sur »Une star est née » en 2018. Alors que Gaga a également reçu une nomination aux Oscars de la meilleure actrice pour son rôle dans ce film, la distinction est allée à Olivia Colman pour »La Favorite ».

Des rumeurs selon lesquelles Gaga jouerait aux côtés de Phoenix ont commencé à faire surface en juin, et ce n’est que lorsque cette vidéo a été publiée sur Instagram que la star a été confirmée dans le film suivant. Pour le moment, on ne sait pas si le casting de Lady Gaga affectera de quelque manière que ce soit le rôle de margot robbiequi joue le clown princesse du crime dans l’univers étendu de DC depuis « Suicide Squad » en 2016.

Cependant, le film Joker original a été tenu séparément du reste du DCEU, il semble donc peu probable qu’il l’affecte de manière majeure.

Créé par paul deni Oui Bruce TimHarley Quinn a fait ses débuts dans un épisode de 1992 de »Batman: The Animated Series » avant de faire son chemin dans les bandes dessinées. Également connue sous le nom de Harleen Quinzel, Quinn était une psychiatre à l’asile d’Arkham qui est tombée amoureuse du Joker et a commencé à l’aider dans ses crimes. Le personnage a beaucoup changé au fil des années et s’est même séparé du Joker comme dans la série animée »Harley Quinn ».

À l’heure actuelle, les détails de l’intrigue de »Joker : Folie à Deux » sont rares car le film en est encore aux premiers stades de la production. Cependant, selon certaines informations, le film se déroulera principalement à Arkham Asylum, où Fleck s’est retrouvé à la fin de « Joker ». Il y a même des rapports que cette nouvelle production sera une comédie musicale, en salles le 4 octobre 2024.