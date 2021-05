Joker 2 est à venir, réalisé par Todd Phillips

Joker Ce fut un grand succès au box-office qui a réussi à lever plus d’un milliard de dollars et, dans le même temps, il a été mis en avant par des critiques spécialisés comme l’un des grands films de 2019. Il a même remporté deux prix. oscar: Meilleur acteur pour Joaquin phénix et Meilleure bande originale pour Hildur Guonadottír. Warner a décidé d’aller de l’avant avec l’histoire de Arthur Fleck, le comédien raté qui est devenu un criminel et a promu une révolution à Gotham.

La suite sera écrite et réalisée par le même talent qui a créé l’histoire originale: Todd Phillips. Cela faisait longtemps que le cinéaste et Phoenix allaient revenir dans le monde avec lequel ils ont d’abord élevé Joker. Ce Goth désespéré qui trouve dans un méchant l’icône représentant la liberté et la justice sociale. L’approche intéressante de l’entrée originale a surpris le public, mais une seconde chance peut-elle rester valable?

Joker 2 est à venir, écrit et réalisé par Todd Phillips







La vérité est que depuis le début Joker Il semblait que ce serait un projet sans séquelles. L’histoire de Arthur Fleck il était parfaitement tracé avec un début et une fin; Bien qu’il joue en semant des alternatives qui peuvent être récoltées plus tard, comme le meurtre de Wayne, au début, il ne semblait pas qu’il y aurait une deuxième partie. Mais Hollywood surprend toujours et Warner a décidé de lancer le nouveau projet.

Rien n’est encore connu sur l’intrigue qui continuera l’histoire du clown, si les personnages du premier opus reviennent, comme le voisin Sophie Dumond (Zazie Beetz) avec lequel Fleck rêve d’une vie alternative. Le journaliste Hollywod Il se demande également si le co-scénariste original Scott Silver reviendra.

Le nouveau film maintiendra sûrement le ton obsédant de l’entrée originale qui a reçu tant d’applaudissements du public et des critiques. Warner, Phillips et Phoenix Ils font un gros pari avec cette deuxième partie d’un film qui semblait avoir rempli sa mission. Les fans de l’histoire originale seront-ils attirés par ce nouveau projet? Nous devrons attendre.