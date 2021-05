Joker 2 demande aux fans de DC, une suite est-elle vraiment nécessaire?

Joker 2 se passe chez Warner Bros., et de nombreux fans de DC demandent si une suite du film oscarisé est vraiment nécessaire, ce qui n’est peut-être pas tout à fait la réaction que le studio espérait entendre. Jeudi, il a été rapporté à THR que Joker Le co-scénariste / réalisateur Todd Phillips avait signé un accord pour co-écrire le prochain « épisode » de Joker pour Warner Bros., mais aucune information supplémentaire n’a été donnée. Ce n’est pas un choc énorme, étant donné les montants exorbitants gagnés par l’original, mais la réponse des fans de DC est mitigée.

« J’aurais dû capitaliser sur le succès du premier et faire un méchant différent », a tweeté un fan déçu. « Cela aurait été beaucoup plus médiatisé, et nous ne sommes pas tous d’accord pour dire que nous n’avons pas besoin d’un Joker 2. «

J’aurais dû capitaliser sur le succès du premier et faire un méchant différent. Cela aurait été beaucoup plus hype, et nous ne sommes pas tous d’accord pour dire que nous n’avons pas besoin d’un « Joker 2 ». https://t.co/pkOEyJqi5S – Lapin (@DCSkwad) 27 mai 2021

« Nous n’avons vraiment pas besoin d’un Joker 2 film surtout quand il y a tant d’autres méchants de Batman qui peuvent tenir leur propre film comme Scarecrow? M. Freeze? Clayface? Croc tueur? Etc? Donnez une chance à un autre personnage », ajoute un autre fan.

Nous n’avons vraiment pas besoin d’un film Joker 2, surtout quand il y a tant d’autres méchants de Batman qui peuvent tenir leur propre film comme Scarecrow? M. Freeze? Clayface? Croc tueur? Etc? Donnez une chance à un autre personnage – sabrina ???? ❓0❓❓ (@nightwaynes) 27 mai 2021

Sentant également que d’autres super-vilains de la Batman’s Rogues Gallery ont encore besoin que leurs histoires soient racontées, un autre fan a déclaré: « Le drame policier des familles de Gotham Mob; le thriller éco-terroriste Poison Ivy; l’épopée d’action de Lady Shiva dans les arts martiaux – les possibilités créatives sont infinies. obtenir? Joker 2. «

Drame policier des familles de la foule de Gotham; Thriller éco-terroriste Poison Ivy; Épopée d’action de la pègre d’arts martiaux de Lady Shiva – les possibilités créatives sont infinies. Qu’avons-nous obtenu? Joker 2. pic.twitter.com/9IPOF6dm27 – meez, (@wongkarwaiss) 27 mai 2021

« Pourquoi avons-nous besoin Joker 2? « demande une autre personne. » L’une allait bien. À part présenter Harley Quinn ou Batman, je ne vois pas ce qu’ils pourraient faire d’autre. «

Pourquoi avons-nous besoin de Joker 2? L’un était bien. À part présenter Harley Quinn ou Batman, je ne vois pas ce qu’ils pourraient faire d’autre. https://t.co/5zYCKkBmmb – Éléphant déchaîné (@rampagelephant) 27 mai 2021

Un autre tweet dit: « sentiments mitigés … j’ai vu Joker plus de fois au théâtre que dans n’importe quel autre film et j’ai déjà peur de ruiner sa perfection. «

sentiments mitigés … j’ai vu #Joker plus de fois au théâtre que dans tout autre film et j’ai déjà peur de ruiner sa perfection https://t.co/Uv6m66Hzst – Amanda (@ vip2_2_3) 27 mai 2021

Même si beaucoup sont préoccupés par Joker 2 potentiellement dévalorisant l’original, la plupart des gens semblent également convenir qu’ils paieront quand même pour regarder la suite. En publiant une image d’un clown à l’aide de l’ordinateur, une personne a déclaré: « Moi tweetant nous n’avons pas besoin d’un Joker 2 sachant très bien que je vais aller le voir. «

Moi tweetant que nous n’avons pas besoin d’un film Joker 2 sachant très bien que je vais aller le voir. pic.twitter.com/1AdDUbZD2j – BroadStBoss (@BroadStBoss) 27 mai 2021

« Il n’est pas nécessaire d’en avoir un. J’ai vraiment aimé The Joker en tant que standalone. (MAIS je regarderais absolument Joker 2) », dit quelqu’un d’autre.

Pas besoin d’un Joker 2… Je suis toujours le regarder le jour 1 si lol https://t.co/apA40dygAT – Plathanos ???????????? #HIVESZN (@SavinTheBees) 27 mai 2021

Parce que Joker n’était pas une adaptation de bande dessinée traditionnelle, elle ne se prête pas à une suite aussi bien que la plupart des autres films de DC ou Marvel. À lui seul, le film fonctionne parfaitement comme une histoire autonome sans aucun lien avec d’autres films ni même la nécessité de taquiner une suite à la fin. Il convient également de souligner que Bruce Wayne est encore un jeune garçon dans le Joker continuité, donc une confrontation Batman contre Joker ne pourrait pas se produire à moins de faire avancer l’histoire de plusieurs années et de dépeindre également Arthur Fleck comme un homme beaucoup plus âgé.

Même ainsi, la possibilité d’une suite semblait toujours probable, compte tenu de l’immense succès de Joker. Le succès de la superproduction, qui a valu à Joaquin Phoenix un Oscar du meilleur acteur, a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office avec un budget de moins de 70 millions de dollars. Todd Phillips a toujours été plutôt timide lorsqu’il s’agit de discuter du potentiel de Joker 2, mais peut-être que tout ce qu’il fallait, c’était la bonne idée d’histoire … ou juste la bonne quantité de zéros sur le chèque que lui avait remis Warner Bros.

Dans tous les cas, aucune date de sortie n’est fixée pour Joker 2. Vous pouvez voir ce que de nombreux autres fans disent à propos de la suite des rumeurs sur Twitter.

PERSONNE NE VEUT JOKER 2 – sydney (@zodiacstripper) 27 mai 2021

Joker 2 va probablement être mauvais maintenant qu’ils supposent qu’il est populaire et peuvent faire ce qu’ils veulent avec, je suis toujours ouvert à la surprise. – Super HD (@HighDefconFive) 28 mai 2021

J’ai vraiment apprécié le film Joker, mais je ne sais pas si nous avons besoin d’un Joker 2? – Mint Miller ???????????? (@mintmillerwrite) 27 mai 2021

À l’origine, se sentir comme un joker n’était pas nécessaire, mais savoir que Joaquin Phoenix livrerait donc là 4 ça ???? se sentir comme Joker 2 est inutile, mais sachant que Joaquin livrera alors ici 4 https://t.co/cZNlrKMPlu – ???????????? ☕️ ???? (@ItsFuckingArt) 28 mai 2021

Je suis vraiment nerveux pour Joker 2. Le premier était le film préféré de 2019 donc j’espère que celui-ci est bon aussi. Je vais certainement le regarder. J’espérais plutôt plus d’histoires d’origine pour différents méchants de DC. # Joker2 – Movier1nner (@ r1nnerrunner) 28 mai 2021

