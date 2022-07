Joker 2 : c’est le montant que Joaquin Phoenix sera payé

WARNER BROS.

Warner Bros. Pictures lui a offert des millions de dollars pour revenir au film réalisé par Todd Phillips. Connaître le salaire de l’acteur oscarisé qui s’apprête à tourner Joker : folie à deux.

©IMDBLe salaire de Joaquin Phoenix dans Joker 2.

Vous n’avez pas à vous considérer comme un fanatique de super-héros pour reconnaître que joker c’est un phénomène. Le film sorti en 2019 a été présenté comme une histoire d’origine alternative sur le blagueurle méchant populaire de Homme chauve-souris. Cependant, son résultat est allé bien au-delà de ce qui était attendu : il est devenu l’un des favoris de la décennie, a marqué sa présence à chaque cérémonie de remise des prix et a laissé les téléspectateurs désireux deuxième livraison avec joaquin phénix à la tête.

Sous la direction de Todd Phillips et la fabrication de Bradley Cooperla bande a laissé de côté les effets spéciaux et l’ampleur à laquelle les films Marvel ou Bandes dessinées DC ils sont habitués à leur public. Encadrée comme un thriller psychologique, la fiction présentée Arthur Fleck dans les années 80. Situé à Gotham City, ce personnage – qui rêve d’être un comédien célèbre – traverse différents problèmes de santé mentale qui s’intensifient lorsque la société lui tourne le dos.

Le scénario de Todd Phillips et Scott Argent a permis le casting composé de Joaquin Phoenix. Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy et Brett Cullen briller sur l’écran. Son travail était exceptionnel et l’Académie a considéré le film avec 11 nominations pour le Prix ​​Oscar, permettant à Phoenix de se hisser au rang de meilleur acteur de l’année. Tout semblait être servi pour penser à une suite. Et l’équipe à l’origine de ce succès n’a pas tardé à se mettre au travail pour enfin confirmer le retour de ce clown inquiétant.

C’est en juin de cette année que son réalisateur a confirmé que le second volet était en pleine production et que Joaquin Phoenix reprendrait son rôle acclamé. Les spéculations sur l’intrigue n’ont fait que grandir depuis que The Hollywood Reporter a annoncé qu’il s’agirait d’une comédie musicale dans laquelle Lady Gaga jouera le rôle de Harley Quinn. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose à son sujet, mais on sait combien de millions de dollars ont été nécessaires à Warner Bros. pour convaincre Phoenix de se mettre une nouvelle fois dans la peau du Joker.

+ Combien Joaquin Phoenix gagnera-t-il pour Joker 2 ?

Dans le film sorti en 2019, qui peut être apprécié dans HBO Max et Prime Videol’acteur a convenu que son salaire serait 4,5 millions de dollars. On n’en attendait rien de moins, considérant que la collection finale de joker il était de 1 074 millions de dollars. C’est pourquoi Warner Bros. a dû monter la barre pour inciter Phoenix à revenir pour Joker : folie à deux, comme il est provisoirement intitulé. De cette façon, Variety a rapporté que l’étude accordera 20 millions de dollars l’interprète, espérant engendrer l’un des films les plus rentables de tous les temps.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂