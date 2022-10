Joker 2 ajoute un acteur de Harry Potter à son casting

in

Bandes dessinées DC

Le casting de Joker 2 a été formé avec de nombreux noms importants pour continuer l’histoire d’Arthur Fleck. L’acteur prestigieux qui rejoint.

©IMDBle Joker

Joker 2 est une suite qui n’était pas sur le radar des fans et une fois qu’elle a été confirmée par Todd Phillips surpris plus d’un. De la même manière, ce fut une révélation pour beaucoup de gens qui Lady Gaga rejoignez le projet en tant que Harley Quinn, un personnage si important dans la mythologie Clown Prince of Crime depuis ses débuts dans Batman : la série animée.

La suite à nouveau en vedette joaquin phénix présentera le retour de Zazie Beetz dans le rôle de Sophie Dumond, la femme dont Arthur est tombé amoureux dans le premier volet et avec qui il a eu une relation fantasmée tout au long du film. Plus d’acteurs qui ont rejoint ce nouvel opus ? Catherine Keener et Jacob Lofland que de nouveaux personnages qui arrivent pour dynamiser cette histoire.

Un acteur important pour rejoindre Joker 2

Un autre nom très prestigieux s’est ajouté au projet : Brendan Gleeson. L’acteur qui a fait partie de grands films comme la saga Harry Potter, Troie, Braveheart Oui Les gangs new-yorkaisentre autres, sera l’un des nouveaux personnages que nous verrons dans Joker 2. Bien sûr, l’Irlandais jusqu’à présent n’avait pas participé à la Univers cinématographique Marvel ni de Univers étendu DC.

« Ce n’était pas le matériel, ce qui est un excellent moyen d’éviter d’avoir à répondre à des questions de critères. C’était l’aboutissement du premier film.dit Gleson. « J’ai déjà travaillé avec Joaquin au Village et je le connais depuis. Cette performance, je suis toujours en admiration. Sa performance en tant que Joker dans le premier film a été l’une des réalisations les plus extraordinaires. »fait remarquer avec admiration Brendan Gleeson sur joaquin phénix.

Il est clair que beaucoup sont d’accord avec les éloges de Gleeson pour la performance de Phoenix qui a finalement abouti à sa victoire à l’Oscar du meilleur acteur. Outre Phénix, Brendan Gleeson cité Todd Phillipsqui a dirigé joker et reviendra pour la suite, comme une autre raison de sa décision de rejoindre Joker : Folie à deux. Apparemment, le projet Bandes dessinées DC prend forme et s’annonce comme une autre grande entrée dans la mythologie des méchants qui sortira au cinéma 4 octobre 2024.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂