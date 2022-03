Jojo’s Bizarre Adventure: le studio apportera Spriggan à Netflix

Le studio d’animation chargé de porter le célèbre anime »L’aventure bizarre de Jojo », collaborera avec Netflix pour apporter une nouvelle production d’anime à votre plateforme. David Production vient de publier une nouvelle bande-annonce pour le prochain redémarrage de l’anime d’action-aventure » Spriggan ». Dans l’aperçu, nous pouvons voir un aperçu exclusif de l’adaptation du manga du même nom, où nous verrons l’histoire de Yu Ominae, un agent déterminé à protéger la technologie de pointe d’une ancienne civilisation qui dominait autrefois la Terre, étant la mission et le travail de tous ceux qui sont nommés Spriggan. La série de mangas japonais est sortie pour la première fois entre 1989 et 1996, avec une histoire qui se déroule à la fin de la guerre froide, où des artefacts mystiques se trouvent dans le monde entier.

Craignant que diverses forces obscures ne veuillent exploiter les pouvoirs mystérieux de ces reliques pour leur propre profit, la société ARCAM forme une division d’élite d’agents secrets connus sous le nom de « Spriggans » pour empêcher que les artefacts ne soient utilisés comme armes de destruction massive. Dans la bande-annonce, nous pouvons également voir d’autres personnages principaux tels que Jean Jacquemonde, un opérateur Spriggan français qui fait équipe avec le protagoniste.

Cela pourrait aussi vous intéresser : One Piece Film : Red révèle le nouveau personnage d’anime







Yu Ominae, qui fait partie des agents de » Spriggan », est appelé à l’action lorsque l’ARCAM apprend que l’US Machine Corps, une organisation maléfique du Pentagone, fait des démarches pour voler l’Arche de Noé récemment découverte pour conquérir le monde. En faisant équipe avec son partenaire, Yu devra affronter le colonel MacDougall, le chef de l’US Machine Corps, qui a la capacité d’utiliser des pouvoirs paranormaux mortels grâce à d’importantes améliorations génétiques.

Le manga »Spriggan » a été créé par Hiroshi Takashige et a été publié pour la première fois dans les magazines de mangas Weekly Shonen Sunday et Shonen Sunday Zokan shonen de Shogakukan. Takashige dirige actuellement ce nouveau redémarrage de »Spriggan » avec le scénariste de »Attack on Titan », Hiroshi Sekoqui sera en charge de la composition de la série, et avec Shuhei Handa en charge de la conception des personnages.

» Spriggan » sera disponible sur Netflix le 18 juin de cette année.