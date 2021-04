JoJos Bizarre Adventure confirme la nouvelle saison de Stone Ocean

L’aventure bizarre de JoJo fait la promotion du « plus grand événement de l’histoire de la franchise » avec Joestar, l’âme héritée depuis des mois maintenant, et a gagné ce statut en confirmant que David Production travaille actuellement sur la saison six avec Stone Ocean.

4 avril 2021





À la suite de la fille de Croisé Stardust Jotaro kujo, Jolyne est prête à marcher dans l’ombre de son père en tant qu’utilisatrice de Stand, qu’elle le veuille ou non. Après la conclusion de Vent d’or et les aventures de Giorno giovanna, les fans d’anime attendent depuis un certain temps que la sixième saison soit enfin confirmée.

Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Stone Ocean, suivez Jolyne cujoh étant accusée d’un crime qu’elle n’a pas commis, son petit ami attribuant essentiellement un meurtre à la fille de Jotaro.

« Béni » avec un support, Stone Free permet à Jolyne de se transformer en une série de cordes tout en lançant simultanément un torrent de coups de mitrailleuses, le protagoniste principal doit maintenant se frayer un chemin à travers une prison mortelle afin non seulement de sauver sa propre vie, mais aussi celle de son père.