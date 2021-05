Jojo Zaho révèle qui est la reine la plus shadi sur Drag Race Down Under | 45secondes.fr rencontre

Voopoo Kit Drag X Plus - Voopoo Couleur : Marron - Marron

Un design et une ergonomie signée VoopooVOOPOO est incontestablement l'un des leaders du marché de la vape ! Équipé de toutes les sécurités essentielles pour vapoter, le kit Drag X Plus fonctionne avec un accu de type 18650 ou 21700. Voopoo, qui nous a habitué à des designs innovants, continue de nous séduire avc un pod au look très épuré. Son format est très ergonomique et vous offrira une prise en main très agréable. Pour une utilisation optimale de votre kit, Ecigplanete vous conseille les accus Vaprocell et Efest. Une Box performanteDoté du chipset Gene Fan 2.0, ce kit possède une réactivité fulgurante et peut monter jusqu'à 100W. Ce POD vous offrira deux modes de fonctionnement, à savoir le mode Smart et le mode RBA. Le mode Smart vous permettra d'adapter la puissance de votre cigarette électronique en fonction de la résistance instalée et le mode RBA vous permettra au contraire de régler vous-même la puissance. Le Clearomiseur TPPCe kit est composé de la Box Drag X ainsi que du clearomiseur TPP Tank de Voopoo. Ce-dernier possède un réservoir de 5.5ml et se remplit par le bas. Son airflow réglable vous permettra d'adapter le clearomiseur selon vos besoins, en vous procurant une vape aérienne ou plutôt serrée. Un tank de très bonne qualité qui va sublimer vos sessions de vape !Les résistances compatiblesAvec ce clearomiseur, vous obtiendrez une vape subohm ! Les saveurs de votre e-liquide seront mises en avant grâce aux résistances TPP en mesh. Deux résistances sont fournies dans le pack : une résistance TPP DM1 0.15 ohm. Nous vous conseillons une vape entre 60w et 80w.une résistance TPP DM2 0.20 ohm. Nous vous conseillons une vape destinée à une vape entre 40w et 60w. Nous préconisons d'utiliser un e-liquide assez gras (minimum 70% de VG) de façon à profiter pleinement des résistances. Le contenu du pack- 1 Pod Drag X Plus- 1 TPP Tank- 1 résistance TPP DM1 0.15 ohm- 1 résistance TPP DM2 0.20 ohm- 1 câble USB-C - 1 manuel d'utilisation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité.Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.