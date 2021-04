JoJo Siwa rompt avec sa relation longue distance avec sa petite amie Kylie

« Cela arrive chaque fois que nous nous disons au revoir, et j’aurais aimé que nous n’ayons jamais à le faire. »

JoJo Siwa s’est ouverte sur les défis d’une relation à distance avec sa petite amie Kylie Prew.

Le YouTuber et Danse les mamans La star est en couple avec sa petite amie Kylie depuis janvier après avoir été la meilleure amie pendant plus d’un an. JoJo, qui a rencontré Kylie sur un bateau de croisière, a révélé plus tard que c’était en fait Kylie qui l’avait aidée à devenir membre de la communauté LGBTQ +.

Il est prudent de dire que le couple semble extrêmement aimé. JoJo a même appelé Kylie la « petite amie la plus incroyable, la plus merveilleuse, la plus parfaite et la plus belle du monde ». Aww.

JoJo Siwa se décompose d’avoir eu une relation à distance avec sa petite amie Kylie. Photo: @itsjojosiwa via Instagram

Lundi (26 avril), JoJo a partagé une photo d’elle-même en train de pleurer sur Instagram Stories, à côté de la légende: « Je n’aime pas. J’aime. Dire. Au revoir. » Les fans étaient bien sûr inquiets pour elle et pensaient qu’elle avait peut-être rompu avec Kylie.

Cependant, JoJo a précisé plus tard que les larmes étaient dues au fait qu’ils venaient de se quitter et qu’elle se sentait incroyablement émue à propos de tout cela. « Vous ne savez pas pourquoi je pleurais sur ma dernière histoire. Je dois juste clarifier que rien ne s’est passé. Nous sommes juste à distance et nous avons dû dire au revoir aujourd’hui et je suis triste », a expliqué JoJo.

«Cela arrive chaque fois que nous disons au revoir, et j’aurais aimé que nous n’ayons jamais à le faire. Mais nous le faisons. [times] quand nous arrivons à nous dire bonjour, c’est encore plus spécial. «

JoJo et Kylie sortent ensemble depuis janvier. Photo: @itsjojosiwa via Instagram

JoJo et Kylie venaient de rentrer d’un voyage amusant à Disney World avec la famille de JoJo. Les paparazzi ont attrapé le couple lors d’une promenade en bateau avec des t-shirts assortis et se promènent dans le parc à thème en marchant les mains.

Rassurant ses fans de ne pas s’inquiéter pour elle, elle a poursuivi: « Pas de panique. C’est la réalité de la longue distance. C’est très, très, très difficile, mais ça en vaut la peine. »

