JoJo Siwa reproche à Nickelodeon de ne pas l’avoir laissée interpréter ses nouvelles chansons en tournée

JoJo Siwa a critiqué Nickelodeon pour avoir refusé de la laisser jouer l’un de ses nouveaux L’équipe J musique lors de sa prochaine tournée.

Les fans de JoJo Siwa sauront déjà que la star bien-aimée vient de sortir un tout nouveau film Nickelodeon intitulé The J Team. L’histoire est basée sur une version fictive de JoJo et de ses escapades dansantes. Le film comporte également six chansons originales, que JoJo a enregistrées spécifiquement pour le film, dont « Dance Through the Day », « One Chance » et « Outta the Park ».

Maintenant, JoJo a révélé que Nickelodeon l’empêchait d’ajouter les chansons à sa liste de tournée et elle les appelait.

S’adressant à son Twitter hier soir (14 septembre), JoJo a tweeté: « Je pars en tournée en janvier. Ma comédie musicale vient de sortir (avec 6 nouvelles chansons originales)… Nickelodeon m’a dit aujourd’hui que je n’étais pas autorisé à jouer/ ajouter l’une des chansons du film dans mon émission. Ce sont MES chansons, MA voix, MON écriture. Est-ce que cela semble juste ??? »

Elle a ensuite ajouté: « Il n’y a aucune raison pour que cette musique ne soit pas incluse. Travailler pour une entreprise en tant qu’être humain réel traité comme une marque est amusant jusqu’à ce que ce ne le soit pas. » JoJo a également partagé des captures d’écran des tweets sur sa page Instagram et le hashtag #IStandWithJoJo tendance en ligne.

Il n’y a aucune raison pour que cette musique ne soit pas incluse. Travailler pour une entreprise en tant qu’être humain traité comme une seule marque est amusant jusqu’à ce que ce ne le soit pas. – JoJo Siwa !🌈❤️🎀 (@itsjojosiwa) 15 septembre 2021

Dans l’état actuel des choses, Nickelodeon n’a pas encore répondu aux affirmations de JoJo ou expliqué pourquoi ils ne veulent pas qu’elle interprète son nouveau matériel. Nous vous tiendrons au courant de toute mise à jour.

