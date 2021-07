JoJo Siwa raconte à Demi Lovato comment ils ont été l’un de ses «éveils gays»

La performance de Demi Lovato sur l’un de leurs plus grands succès a aidé par inadvertance JoJo Siwa à réaliser qu’elle était attirée par les femmes.

Lors d’une apparition sur le podcast de Lovato, Siwa s’est confiée à la chanteuse sur sa décision de devenir membre de la communauté LGBTQ et revient sur les moments qui l’ont aidée à définir son « éveil gay ».

L’ancienne star de « Dance Moms » a déclaré à Lovato qu’elle se souvenait clairement d’une de leurs performances de tournée de « Cool for the Summer » et a déclaré qu’elle était captivée par leurs interactions avec un danseur de sauvegarde.

« Je me souviens d’avoir vu ça et d’avoir été un peu trop intéressé », se souvient Siwa et Lovato rit.

La jeune femme de 18 ans a expliqué comment sa petite amie, Kylie Prew, avait également été touchée par le même concert.

« Elle était là avec sa mère et elle a dit : ‘Après le spectacle, ma mère (a dit) super spectacle, n’est-ce pas ?’ Et Kylie m’a dit : ‘Ouais, c’est génial' », se souvient Siwa.

Cette petite anecdote a semblé ravir Lovato, qui a répondu : « Wow, je suis tellement content d’avoir pu jouer un rôle. »

Lovato, qui est sorti en tant que non binaire en mai, a utilisé son podcast, appelé « 4D avec Demi Lovato », comme plate-forme pour parler d’identité et partager des histoires personnelles. Au cours de leur conversation, Siwa s’est qualifiée d' »arc-en-ciel ambulant » et a déclaré que sa famille et ses amis semblaient toujours anticiper qu’elle sortirait un jour.

« Tout était tellement naturel, c’était censé l’être », a-t-elle déclaré.

L’une de ces amies est maintenant sa petite amie, que Siwa a déclaré avoir rencontrée lors d’une croisière, et Siwa était heureuse d’expliquer à Lovato comment elle et Prew ont fait passer leur amitié au niveau supérieur.

« Je savais juste une fois que je l’ai vue, comme, ‘Whoa, elle est vraiment jolie et je l’aime vraiment.’ Mais je pensais juste, oh, comme un ami », se souvient-elle. « Quand nous sommes devenus meilleurs amis, je me suis dit : ‘Mmm, je ne pense pas que ce soit ça.' »

Le couple, qui vit de l’autre côté du pays, a ensuite passé Noël ensemble à Orlando, et Siwa s’est rendu compte qu’elle avait des sentiments amoureux pour sa meilleure amie.

« Je ne pouvais pas éviter mes sentiments. La tension était comme si vous pouviez la couper avec un couteau. C’était fou », a-t-elle déclaré. « J’avais été avec elle par l’intermédiaire de petits amis et elle avait été avec moi par l’intermédiaire de mon petit ami, et nous ne nous étions jamais rien dit tous les deux, mais nous étions tous les deux secrètement super jaloux à chaque fois que l’autre serait avec quelqu’un d’autre. »

En discutant avec Siwa, Lovato a applaudi la jeune star pour sa bravoure et pour être si honnête avec ses followers.

« Je veux vous remercier et vous féliciter d’être sorti parce que je sais à quel point c’est difficile pour quelqu’un de sortir », ont-ils déclaré. « Mais surtout pour quelqu’un d’avoir son s — ensemble à votre âge et de comprendre son identité est vraiment puissant et je pense vraiment inspirant pour beaucoup de gens, en particulier les jeunes qui attendent d’être beaucoup plus âgés de sortir. »

