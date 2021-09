Jojo Siwa fait de la danse avec les stars l’histoire lors de ses débuts avec un score élevé

Peut-être incroyable, mais Danser avec les étoiles vient d’entamer sa 30e saison avec une belle formation. Ils entrent également dans l’histoire de la série avec leur premier couple homosexuel, JoJo Siwa et Jenna Johnson. « C’est un tout nouveau jeu de balle pour moi », a déclaré Siwa dans l’épisode de lundi. « Je n’ai jamais rien fait de salle de bal auparavant. C’est une expérience d’apprentissage pour laquelle je suis plus que prêt. » Découvrez son Quickstep avec Jenna Johnson dans l’épisode de lundi soir.

Jojo Siwa est allé sur Instagram pour partager son enthousiasme, en disant: « Toi. Betta. CLIN D’OEIL !!! C’était LE MEILLEUR de tous les temps !!!!???????? @jennajohnson Je ne pouvais pas demander un meilleur partenaire ! Merci de m’avoir guidé dans ce processus tout en le rendant le plus amusant de tous les temps. Le CREW sur DWTS est tellement incroyable, le CAST est tellement amusant ! Faire l’histoire et le meilleur score du la nuit était littéralement un rêve devenu réalité pour moi. Poursuis chaque rêve que tu as et crois en toi. Sachez que je vous aime tous et que je souris tellement en ce moment à cause de vous, nous l’avons fait !!! ?????? ?????? »

En parlant de son entreprise révolutionnaire, elle dit : « Je pense que ça brise un mur qui n’a jamais été détruit auparavant. Et c’est normal pour une fille de danser avec un gars, et je pense que c’est vraiment cool, mais je pense que c’est vraiment spécial que non seulement maintenant, je peux partager avec le monde que vous aimez qui vous voulez aimer, mais aussi, vous pouvez danser avec qui vous voulez danser. »

JoJo est une danseuse, chanteuse, actrice et personnalité de YouTube qui fait ses débuts sur Mamans de danse avec sa mère, Jessalynn Siwa. Siwa publie des vidéos quotidiennes de sa vie quotidienne sur sa chaîne YouTube, « C’est JoJo Siwa ». Elle figurait également sur la liste annuelle de ‘Time’ des 100 personnes les plus influentes au monde en 2020.

Avec JoJo, le méchant de Karate Kid Martin Kove, athlète olympique, Suni Lee, le lutteur de la WWE Mike ‘The Miz’ Mizanin, chanteur de musique country, Jimmie Allen, Melanie C, de la renommée des Spice Girls, Christine Chiu de Empire bling,Brian Austin Green de Beverly Hills 90210, Le bureau alun Melora Hardin, Olivia Jade Giannulli, The Bachelor, Matt James, Amanda Kloots de Le discours,Les vraies femmes au foyer d’Atlanta la star Kenya Moore, Peloton man, Cody Rigsby et le champion NBA Iman Shumpert sont venus au boogie.

Si la danse n’est pas votre jam et que vous n’êtes pas à l’écoute parce que vous regardiez la lutte ou que vous rattrapiez Cobra Kai, s’il vous plaît laissez-moi vous diriger vers certaines personnes qui pourraient vous intéresser. Tout d’abord, voici le lutteur de la WWE Mike ‘The Miz’ Mizanin qui le cloue absolument. Vous devrez peut-être commencer à regarder Danser avec les étoiles, et j’aurai peut-être besoin de commencer à me mettre à l’écoute Brut de la WWE.

Martin Kove a également dansé. Mais avant que le beat ne commence, il a transformé le studio en son dojo. Cela vaut tellement le clic.

Vous pouvez vous connecter pour voir qui ramène à la maison le Mirror Ball lundi soir sur ABC.

