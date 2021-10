JoJo Siwa étourdit les juges et obtient un score parfait de 40 sur Dancing With The Stars

JoJo Siwa et Jenna Johnson ont dominé la soirée à thème Grease de DWTS.

JoJo Siwa est entrée dans l’histoire le mois dernier après l’annonce de sa participation à Danser avec les étoiles comme la moitié du tout premier couple de danse de même sexe de l’émission.

L’ancien Mamans de danse La star devenue YouTube, l’icône et la femme d’affaires millionnaire a été jumelée à la danseuse professionnelle Jenna Johnson, et les deux ont dominé la piste de danse semaine après semaine avec leurs incroyables routines.

Cette semaine, lors d’une Graisse-soirée à thème, JoJo et Jenna ont dansé un Foxtrot émotionnel sur «Look At Me, je suis Sandra Dee (Reprise)», et ont absolument époustouflé le public, ses concurrents et les juges avec sa routine.

Les a époustouflés de manière si spectaculaire en fait, qu’elle et Jenna ont réussi à marquer des 10 pour la danse.

JoJo Siwa et Jenna Johnson obtiennent un score parfait de 40 sur DWTS. Photo : Christopher Willard via Getty Images

Avant leur danse, JoJo et Jenna ont expliqué comment la chanson était liée à leur parcours dans la série jusqu’à présent. Tout comme la façon dont Frenchy a pris Sandy sous son aile dans le film, Jenna a fait de même pour JoJo.

JoJo a déclaré: « La chanson parle de Sandy qui réfléchit et Frenchy l’aide à devenir qui elle veut être. C’est moi et Jenna depuis cinq semaines. »

JoJo a également avoué qu’elle était très gênée par elle-même lorsqu’elle a rejoint la série pour la première fois, et que Jenna lui a donné la confiance et le courage d’être bien avec elle-même : « Jenna a changé ma perspective de qui je suis dans mon cerveau, et c’est quelque chose dont je suis éternellement reconnaissant. »

JoJo et Jenna ont réussi à obtenir un score parfait de 40/40 pour leur routine, les amenant au sommet du classement et leur valuant le titre du premier couple à marquer 40 dans la compétition jusqu’à présent.

Leur danse a même incité le juge en chef Len Goodman à se lever et à féliciter le couple pour la « qualité de leur technique » et le « talent artistique qu’ils ont produit ». Bruno Tonioli a appelé la routine « l’interprétation la plus exquise de l’importance et du pouvoir de l’amitié ».

Derek Hough a également ajouté que la routine du couple était « absolument vierge », Carrie Ann Inaba l’appelant « la perfection ».

NOUS AIMONS LE VOIR !

Cette semaine dans le podcast « Coming Out Chats », les stars de Drag Race UK Lawrence Chaney et Victoria Scone parlent de leur sortie à leurs familles, de la façon dont elles ont géré l’intimidation à l’école, du manque de représentation des jeunes femmes homosexuelles et des préjugés contre les personnes de grande taille. dans la communauté LGBTQ. Cliquez sur l’image ci-dessous pour écouter et vous abonner.

Lawrence Chaney et Victoria Scone. Image : 45secondes.fr

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂