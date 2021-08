JoJo Siwa entre dans l’histoire en tant que premier candidat de Danse avec les stars dans un couple de même sexe

JoJo est sorti en janvier 2021.

JoJo Siwa a été annoncé comme le premier concurrent sur Danser avec les étoiles être dans un partenariat de même sexe.

Le YouTubeur et Mamans de danse La star concourra pour remporter le trophée tant convoité du ballon miroir lorsque la saison 30 débutera le 20 septembre. « Nous écrivons l’histoire. Cela ne s’est jamais produit le Danser avec les étoiles avant. Cela a toujours été un couple garçon-fille », a déclaré JoJo à USA Today.

« Je pensais que si je choisissais de danser avec une fille dans cette émission, cela briserait le stéréotype. Ce serait nouveau, différent et changerait pour le mieux. »

JoJo Siwa est le premier acteur de Dancing with the Stars dans un couple de même sexe. Photo : @dancingabc via Instagram, @itsjojosiwa via Instagram

JoJo est devenue publiquement membre de la communauté LGBTQ+ en janvier, date à laquelle elle a commencé à sortir avec sa petite amie actuelle, Kylie Prew. JoJo a déjà déclaré qu’elle ne voulait pas étiqueter sa sexualité, mais elle dirait techniquement qu’elle est pansexuelle.

Bien que le partenariat homosexuel de JoJo soit historique pour Danser avec les étoiles, il y a déjà eu des couples de même sexe dans les versions britannique, danoise et australienne de l’émission.

En 2019, Jakob Fauerby et son partenaire de danse Silas Holst ont remporté la version danoise de Danser avec les étoiles. Et sur Venez danser strictement au Royaume-Uni, le boxeur Nicola Adams et Katya Jones sont devenus les premiers partenaires de danse du même sexe que la série ait jamais eu en 2020. Patisserie le gagnant John Whaite fera partie du premier partenariat entièrement masculin de la série 2021, qui commence en septembre.

Pendant ce temps en Australie, Course de dragstersLe Courtney Act est entré dans l’histoire en tant que premier couple homosexuel à figurer Danse avec les stars Australie de retour en 2019.

