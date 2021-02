JoJo Siwa confirme qu’elle a une petite amie

JoJo Siwa a confirmé qu’elle avait une petite amie, et c’est grâce à elle qu’elle a récemment décidé de faire partie de la communauté LGBTQ +. Elle s’est récemment ouverte à Jimmy Fallon:

La star de YouTube, âgée de 17 ans, est sortie lors d’une vidéo en direct sur Instagram en janvier après plusieurs indices sur TikTok, notamment danser avec le collectif d’influenceurs Pride House, ainsi que danser sur « Born This Way » de Lady Gaga sur un autre.

Siwa a inspiré d’autres spéculations lorsqu’elle a été vue danser dans une autre vidéo de TikTok, cette fois avec une autre fille, que certains pensaient être sa petite amie.

Elle est maintenant partie Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, et a parlé à l’animatrice du talk-show vétéran de son coming out et de son inspiration – sa petite amie.

Elle a dit: « Je faisais du TikTok avec les gens de la maison des fiertés … et je me dis: » Je pense que ce TikTok va me sortir « .

«Cela ne me dérange pas vraiment, c’est vrai. J’ai la petite amie la plus incroyable, la plus merveilleuse, la plus parfaite et la plus belle du monde.

« Ce n’est pas quelque chose dont j’ai honte, je n’ai tout simplement pas encore montré Internet. »

Crédit: PA

Bien que sa sortie soit une grande nouvelle, Siwa – qui avait également déjà tweeté une photo d'elle-même portant un « Best ». Gay. Cousin. Déjà.' T-shirt – dit que ses amis et sa famille connaissaient déjà sa sexualité. Mais c'est sa petite amie qui l'a encouragée à aller plus loin.

Siwa a déclaré: « Elle était très encourageante, elle était comme, ‘Faites-le! J’étais comme, « D’accord » »

En fait, elle a confirmé s’identifier comme LGBTQ + dix minutes seulement après avoir dit à son publiciste qu’elle n’allait pas commenter publiquement.

Admettant que c’était une « chose effrayante » à faire, à cause de ceux qui ne sont pas encore prêts à accepter la communauté LGBTQ +, l’adolescent a ajouté: « Je dis, même s’il y a un million de personnes qui ne l’acceptent pas, il y en a une centaine millions qui le font.

«Alors gardez toujours cela à l’esprit. Mais aussi, je ne veux pas que ce soit une si grande chose. Genre, qu’est-ce que je vais faire? Organiser une soirée de sortie? Non, c’est juste qui je suis.

Crédit: The Tonight Show avec Jimmy Fallon / NBC

Il y avait aussi l’inquiétude de perdre une partie de sa base de fans, et elle a admis qu’elle avait dit à sa petite amie que sortir avait été « risqué » et qu’il y avait une chance qu’elle aurait pu « tout perdre ».

En fin de compte, Siwa a affirmé qu’être elle-même était beaucoup plus importante pour elle.

Elle a dit: «Si j’ai perdu tout ce que j’ai créé parce que je suis moi-même et parce que j’aime qui je veux aimer, je n’en veux pas.

« Si je ne peux pas aimer qui je veux aimer, c’est l’une des choses les plus importantes pour moi. »

Au moment de sa sortie, Siwa a déclaré: « Personnellement, je n’ai jamais, jamais, jamais été aussi heureux et c’est vraiment génial. Je suis heureux depuis un petit moment maintenant. »