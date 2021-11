JoJo Siwa brise le silence sur sa rupture avec sa petite amie Kylie Prew

« Je prendrais une balle pour elle, et je sais qu’elle ferait la même chose pour moi. »

JoJo Siwa vient de parler de sa rumeur de rupture avec Kylie Prew – et ce n’est pas une bonne nouvelle, les gars.

JoJo a confirmé sa séparation d’avec Kylie Prew après presque un an de rencontres et des semaines de spéculation. S’exprimant sur le podcast de Paris Hilton le mardi 2 novembre, C’est Paris, JoJo a déclaré: « Je n’ai pas encore parlé de cela officiellement, publiquement, mais nous avons rompu. Mais elle est littéralement toujours ma meilleure amie. Je lui ai parlé hier. Elle vient d’avoir un nouveau chiot. Elle est géniale. Elle a le temps de sa vie, je passe le meilleur moment de ma vie.

« J’ai vraiment de la chance de ne pas l’avoir complètement perdue parce que, vous savez, même si les relations se terminent, les amitiés n’ont pas à se terminer. »

JoJo Siwa brise le silence sur sa rupture avec sa petite amie Kylie PrewJoJo Siwa brise le silence sur sa rupture avec sa petite amie Kylie Prew. Photo : Leon Bennett/Getty Images, @p._kylie_.p via Instagram

JoJo, qui est actuellement un concurrent sur Danser avec les étoiles, a blâmé leurs horaires chargés et leurs âges pour la rupture. Et heureusement, l’ancien couple est toujours en très bons termes. Elle a ajouté: « J’étais très heureuse que cela puisse être, parce que c’est tout ce que je voulais. Mais je suis vraiment heureuse de me souvenir de tous les moments amusants, de tous les bons moments, et rien de mal ne s’est passé, c’est juste la définition d’un dicton ringard de ‘bonne personne, mauvais moment’ et je déteste les dictons ringards, mais ils sont vrais. »

JoJo et Kylie se sont officiellement réunis en janvier 2021 après avoir noué une amitié sur un bateau de croisière en décembre 2019. Kylie a même aidé JoJo à devenir membre de la communauté LGBTQ+.

L’ancien couple était inséparable avec JoJo obtenant une scène où elle doit embrasser un homme retiré de son prochain film Rebondir en partie parce qu’elle était « follement amoureuse » de Kylie. Kylie a également déménagé de la Floride à la Californie et a commencé l’enseignement à domicile pour pouvoir passer plus de temps avec JoJo.

Cependant, les spéculations selon lesquelles leur relation était terminée ont commencé lorsque Kylie ne s’est pas présentée comme l’une des invités de JoJo dans le public le Danser avec les étoiles. JoJo a ensuite confirmé qu’elle allait à travers dans les coulisses lors d’une interview avec sa partenaire Jenna Johnson, qui a ajouté plus de carburant au feu.

JoJo a poursuivi: « Nous sommes tous les deux si jeunes; elle a 17 ans, j’en ai 18 et nous sommes littéralement les meilleurs amis. Et je prendrais une balle pour elle, et je sais qu’elle ferait la même chose pour moi. Nous – littéralement , bonne personne, mauvais moment. » Urgh.

