Jojo Babie présente un décolleté massif et laisse peu de place à l’imagination en bikini Itty-Bitty

La star d’Instagram Jojo Babie a laissé très peu de place à l’imagination dans sa dernière part sur les réseaux sociaux. Le modèle à la silhouette audacieusement courbée a mis à jour son flux jeudi, vêtu d’un bikini tout petit qui s’accrochait à elle comme un gant.

L’influenceur a fait la promotion d’un supplément 1stPhorm qui prétend améliorer la santé des cheveux, de la peau et des ongles. Jojo a écrit que le produit était le secret de sa longue et épaisse crinière. Elle a également demandé à ses adeptes s’ils préféraient des tresses longues ou courtes.

Jojo portait un bikini string blanc qui semblait juste un peu trop petit pour elle. Elle a bercé un haut de style licou qui avait des bonnets triangulaires classiques et une bande inférieure en string. Une bordure délicate a ajouté une touche féminine à l’ensemble racé. Elle affichait son décolleté massif, ainsi que ses abdos toniques, dans le chiffre minuscule.

Sur le fond, Jojo berçait un string qui couvrait le strict minimum. Le bas montrait ses hanches voluptueuses et ses cuisses épaisses.

La star des médias sociaux portait ses tresses blondes dans une partie latérale profonde. Elle a permis à ses serrures de tomber en cascade sur ses épaules et son dos dans un désarroi occasionnel. Son seul bijou était une bague nombril étincelante.

Jojo a pris un selfie dans le claquement intérieur. Elle jeta sa crinière sur le côté et regarda l’écran de son téléphone tout en faisant la moue. Le modèle se pencha légèrement en avant dans le plan presque complet, donnant à ses disciples une bonne vue de ses mèches succulentes. Elle se tenait à côté d’un meuble avec le supplément placé au-dessus. La deuxième diapositive montrait le supplément dont elle faisait la promotion.

Le message a déclenché une frénésie parmi ses 10,3 millions de fans. Beaucoup d’entre eux l’ont inondée de commentaires positifs et d’emoji. Le téléchargement a déjà recueilli près de 80 000 likes.

Beaucoup de ses fans ont exprimé leurs préférences en matière de longueur de cheveux dans les commentaires. La majorité semblait préférer des mèches plus longues aux coiffures plus courtes.

«Les cheveux longs me donnent quelque chose à quoi m’accrocher», a écrit une personne.

Un utilisateur a parlé lyrique de la figure de Jojo.

«Vous avez le corps le plus incroyable et le plus parfait. Vous êtes si sexy et sexy », ont-ils déliré.

Une admiratrice aimait les maillots de bain qu’elle portait.

«J’adore la tenue que vous portez. La couleur te va si bien », l’ont-ils complimentée.

Un dernier Instagrammer a déclaré leur amour.

«Nous vous aimons Jojo Babie. Voulez-vous épingler ceci pour vos fans? » ils lui ont demandé.

Jojo a récemment séduit ses admirateurs lorsqu’elle portait un autre maillot de bain étriqué. Sur cette photo, elle affichait un sous-seins et ses cuisses épaisses.