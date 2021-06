Johnny Solinger, ancien chanteur de Skid Row, décède à 55 ans

Un mois seulement après avoir annoncé son diagnostic d’insuffisance rénale, Johnny Solinger, ancien chanteur du groupe de heavy metal Skid Row, est décédé samedi 26 juin, quittant ce monde à l’âge de 55 ans.

Johnny Sollinger a rejoint le groupe en 1999, remplaçant le chanteur Sebastian Bach, avec la participation à certains albums tels que « Thickskin », « Revolutions Per Minute », « United World Rebellion » et « Rise of The Damnation Army », jusqu’à qui en 2015 a été remplacé par l’ancien chanteur de TNT Tony Harnell.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kid Cudi réfléchit à son apparence controversée de SNL

Une déclaration des membres de Skid Row a déclaré: «Nous sommes attristés d’apprendre la nouvelle de notre frère Johnny Solinger. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses fans. Bonne chance Singo, donne un pot à Scrappy pour nous. »

En mai, Johnny Solinger avait annoncé à ses fans son insuffisance hépatique, en présentant une campagne GoFundMe pour recevoir un soutien pour son traitement médical. « Comme beaucoup d’autres musiciens, je n’ai pas d’assurance maladie et il est très difficile d’obtenir des soins adéquats sans elle », a-t-il commenté dans un communiqué pour sa campagne de financement.

Profondément attristé d’apprendre le décès de mon frère dans la musique Johnny Solinger. Il était un grand éclair de vie audacieux. Il nous manquera beaucoup. Gardez le micro au chaud pour moi quand je serai là-haut pour que nous puissions à nouveau rocker ensemble pic.twitter.com/Il78fZRDeK – Todd Dammit Kerns (@todddammitkerns)

27 juin 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Arcade Fire commence une nouvelle série de séquences

Rachel Bolan, bassiste de Skid Row, délivrera son message respectif sur les réseaux sociaux, tout comme Todd Kerns, bassiste de Slash : « C’était un grand et audacieux éclair de vie. Ce sera étrange. Gardez le micro au chaud quand je monte là-haut et nous pourrons encore une fois vibrer ensemble. »

Skid Row a connu un grand succès en tant que groupe entre les années 1980 et 1990 grâce à leurs deux premiers albums : « Skid Row » et « Slave To The Grind », comptant parmi leurs plus grands succès les chansons « Youth Gone Wild » et « 18 and Life ». , qui a réalisé la vente peu enviable de 20 millions d’albums dans le monde.